Grande messe country-rock pour Jelly Roll en clôture du FEQ

Après un passage remarqué en mars 2025 au Centre Vidéotron, Jelly Roll faisait un retour ce dimanche au Festival d'été de Québec, en clôture de la 58e édition, devant un public visiblement friand de country. Malheureusement, dame nature se faisait beaucoup plus froide qu'on l'espérait, ce qui n'avait pas empêché des dizaines de milliers de festivaliers de remplir les plaines d'Abraham.

En première partie, le James Barker Band jouait devant sa plus grosse foule à vie, un moment qu'ils ont d'ailleurs voulu immortaliser en photo. Enjoué et dynamique, le quatuor a fait lever l'ambiance, notamment lorsque le frontman s'est permis un bon bain de foule au parterre. En seconde partie, Daughtry a quelque peu changé de registre, faisant planer son rock pesant sur les plaines. Avec sa voix puissante et une performance robuste, Daughtry en a mis plein la vue, devant une foule malheureusement discrète qui attendait son country.

C'est avec un air réjoui par la marée humaine qui se dressait devant lui que Jelly Roll a fait son entrée en scène, quelques minutes avant 21 h 30, lançant le bal country avec sa nouveauté « Hands Up ». « C'est le plus gros spectacle que j'ai donné au Canada », a lancé l'artiste, qui affichait alors un air gamin irrésistible.

Pour sa soirée, l'auteur-compositeur-interprète, en grande forme, a entrepris d'offrir un programme mariant ses plus grands succès à plusieurs reprises, mis à sa sauce country-rock. « C'est peut-être même l'un des plus gros shows que j'ai donnés dans ma vie », a renchéri le chanteur après « Halfway to Hell », faisant les éloges de la musique qui peut guérir tous les maux, avant de se lancer dans un medley tous azimuts mélangeant Black Eyed Peas, Creed, TLC, Rage Against the Machine et The Backstreet Boys. « Je t'aime Québec, je t'aime », s'écriait Jelly Roll, après avoir entendu l'immense foule complice crier pour lui.

Sur le succès « Amen », les spectateurs ont eu la surprise de voir des feux d'artifice éclater au-dessus des écrans géants, une offrande qui allait se répéter quelques fois dans la soirée. Alors que le party allait bon train, Jelly Roll a proposé plusieurs de ses plus gros tubes (voir la setlist ci-dessous), de même que certaines chansons qu'il a endisquées avec d'autres artistes, dont Alex Warren et Jessie Murph. Il a aussi rendu hommage à Avicii avec le titre « Wake Me Up », qui a touché la cible avec le public.

Depuis qu'il a repris sa santé en main et fait une croix sur les substances, Jelly Roll connaît un succès retentissant, qui s'est confirmé ce dimanche devant une foule captive et heureuse. Avec le sourire fendu jusqu'au oreilles, le chanteur semblait aux anges de son expérience, un sentiment qu'il nous a communiqué pour une soirée de clôture parfaite, malgré le froid. Ce n'est qu'un au revoir!