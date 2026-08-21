Accueil
Séries et télé
Concours
Publicité
Spectacles

Ginette Reno remontera sur scène après quatre ans pour un évènement spécial

Une occasion unique.

Ginette Reno
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Bien qu'on ait pu la voir à quelques reprises depuis sa dernière tournée de spectacles, à la télé ou dans certains évènements, Ginette Reno n'est pas montée sur scène depuis quatre ans environ.

La chanteuse sera, par contre, de retour sur les planches de la Salle Pierre-Mercure le 7 octobre prochain pour un évènement bien spécial.

Elle participera à la soirée bénéfice Les GRANDES chansons pour les GRANDS de demain, au profit de la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud.

Elle sera accompagnée sur scène par plusieurs talentueux artistes, soit Paul Piché, Pierre Flynn, Luce Dufault, Véronique Claveau, Gregory Charles ainsi que Judi Richards et ses filles.

Produit par KoScène et mis en scène par Marie-Chantal Renaud, l'événement mettra en lumière l'engagement communautaire d'Yvon, Judi et leurs amis pour donner des ailes aux grands de demain.

Yvon et Judi, accompagnés par leur fille Sarah-Émilie, vous invitent à ce spectacle unique dans la vidéo au bas de l'article.

Comme il s'agit d'un évènement caritatif, les prix des billets varient entre 250 et 300 $. Vous pouvez vous procurer votre place ici.

Rappelons que Ginette Reno a récemment fait une rare apparition publique et a rappelé que, désormais, elle choisissait précautionneusement ses activités. « À mon âge, je dois choisir mes sorties, [...] il faut que cela en vaille vraiment la peine. » Voyez sa publication ici.

Mentionné dans cet article

Photo de Ginette Reno
Ginette Reno

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.comquijouequi.combizzmedia.caPAR
Suivez-nous! FacebookThreadsInstagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.4 - 634e821c