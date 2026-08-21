Ginette Reno remontera sur scène après quatre ans pour un évènement spécial

Bien qu'on ait pu la voir à quelques reprises depuis sa dernière tournée de spectacles, à la télé ou dans certains évènements, Ginette Reno n'est pas montée sur scène depuis quatre ans environ.

La chanteuse sera, par contre, de retour sur les planches de la Salle Pierre-Mercure le 7 octobre prochain pour un évènement bien spécial.

Elle participera à la soirée bénéfice Les GRANDES chansons pour les GRANDS de demain, au profit de la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud.

Elle sera accompagnée sur scène par plusieurs talentueux artistes, soit Paul Piché, Pierre Flynn, Luce Dufault, Véronique Claveau, Gregory Charles ainsi que Judi Richards et ses filles.

Produit par KoScène et mis en scène par Marie-Chantal Renaud, l'événement mettra en lumière l'engagement communautaire d'Yvon, Judi et leurs amis pour donner des ailes aux grands de demain.

Yvon et Judi, accompagnés par leur fille Sarah-Émilie, vous invitent à ce spectacle unique dans la vidéo au bas de l'article.

Comme il s'agit d'un évènement caritatif, les prix des billets varient entre 250 et 300 $. Vous pouvez vous procurer votre place ici.

Rappelons que Ginette Reno a récemment fait une rare apparition publique et a rappelé que, désormais, elle choisissait précautionneusement ses activités. « À mon âge, je dois choisir mes sorties, [...] il faut que cela en vaille vraiment la peine. » Voyez sa publication ici.