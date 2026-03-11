Festival d'été de Québec 2026 : Muse, Kesha, Michael Bublé et Patrick Watson

Ce mardi, le Festival d'été de Québec annonçait l'ensemble de sa programmation 2026 en direct de l'Impérial de Québec.

Ainsi, sur la scène Bell, on apprend qu'on retrouvera Muse (seul concert annoncé au Canada en ce moment), Limp Bizkit, Gwen Stefani, The Lumineers et Kesha. The All-American Rejects et Shaggy seront en première partie de cette dernière, mais à noter qu'ils offriront des spectacles complets. L'horaire sera bâti en conséquence.

Aussi, Michael Bublé présentera son seul concert au Québec au Festival d'été. L'électro-FEQ sort de sa case du mercredi et sera présentée le samedi soir. Martin Garrix sera la tête d'affiche de cette soirée festive.

Les deux Cartes Blanches ont été accordées à Souldia (Koriass et Fouki en première partie) et à Patrick Watson (Klô Pelgag en première partie).

À la place Georges-V, on retrouvera, entre autres, la vedette québécoise Lou-Adriane Cassidy, Sean Paul, Les Louanges, l'artiste électro Alok, le chanteur country Nate Smith (qui avait annulé à la dernière minute l'année dernière) ainsi que le groupe indie folk américain Lord Huron. Ce dernier représente certainement la plus grosse prise pour les scènes Loto-Québec et SiriusXM cette année.

À noter que 50 % des artistes de cette programmation 2026 sont québécois.

