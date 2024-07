FEQ 2024 : Des dizaines de milliers de spectateurs brandissent le poing avec 50 Cent

C'est un imposant attroupement qui jonchait les Plaines d'Abraham en ce début de week-end, pour accueillir le rappeur 50 Cent, l'une des nombreuses têtes d'affiche de cette 56e édition du Festival d'été de Québec. Avant même l'arrivée de la vedette new-yorkaise, la sécurité s'affairait sur le site, alors que les festivaliers massés tombaient comme des mouches, victimes de la chaleur ou de l'atmosphère un peu plus rude qu'à l'habitude. Qu'à cela ne tienne, tous attendaient la vedette du moment, un rappeur qui cumule plus de 70 millions d'albums vendus, une myriade de hits, en plus de plusieurs apparitions au cinéma.

La star est arrivée sur scène dix minutes en avance (alors qu'il est généralement un habitué des retards), dans un tonnerre de cris, lançant son réquisitoire avec « What Up Gangsta », entouré de ses deux acolytes à la voix, de son excellent beat maker et de plusieurs musiciens sur scène. Rapidement, l'ambiance enfumée est devenue électrique, alors que le rappeur enchaînait avec « I Get Money ». Pendant la soirée, celui-ci pigerait à même sa large discographie d'une dizaine d'opus.

Plus impressionnante que la veille avec Nickelback, la scénographie alliait la présence de danseuses bien sexy (le lap dance a été à l'honneur), de danseurs hip-hop, de la pyrotechnie, de changements d'habillement, de projections élaborées, d'une scène en paliers et d'une passerelle qui a permis au poulain d'Eminem de visiter la foule régulièrement. (Le texte se poursuit plus bas.)