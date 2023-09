FEQ 2015 : Québec encore et toujours sous le charme de Patrick Bruel

« Vous » interprétée dans le noir, rétrospective de carrière en photos sur un décompte puis le voilà qui entre sur scène, sourire sincère aux lèvres, pour faire « Place des grands hommes » - quoi d'autre - devant une foule surexcitée malgré la pluie qui refusait de cesser. Le spectacle qui était proposé ce soir aux braves festivaliers était pratiquement le même que Bruel a donné en tournée partout à travers l'Europe. Évidemment, c'était une première dans le cadre du Festival d'été de Québec et la soirée a été lancée sur les chapeaux de roues. La foule lui a réservé un accueil des plus chaleureux et bruyants, ce qui a semblé plaire au chanteur.