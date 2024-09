Éric Lapointe aborde sa rentrée montréalaise sans alcool

Vendredi soir, Éric Lapointe faisait sa rentrée montréalaise, quatre ans après avoir quitté complètement la sphère médiatique.

Il faut savoir que le chanteur n'avait, par contre, jamais cessé de faire des spectacles, mais ne faisaient plus de promotions depuis les accusations de voies de fait sur une femme.

Éric Lapointe était en visite dans le studio de Marie-Louise Arsenault, sur ICI Première, au lendemain de cette première.

D'abord, il faut dire que l'animatrice a expliqué pourquoi elle avait décidé de recevoir l'artiste, malgré son passé trouble.

« On a beaucoup réfléchi Éric, je vais vous le dire, à cette idée de vous inviter. On est une radio publique, vous le savez, on est Radio-Canada. Et puis, il y a un contexte de violence qui est faite aux femmes. On invite les femmes, parfois, qui sont victimes de violence, mais on invite rarement des gens qui ont plaidé coupable à une accusation de violence. Puis on s'est dit : ''Ça va être intéressant de parler avec Éric de ça'', entre autres. »

Celui-ci a effectivement répondu aux questions de Marie-Louise à ce sujet. D'ailleurs, nous vous invitons à écouter son entrevue ici.

En plus des accusations de voies de fait, il a été question de sa rentrée montréalaise du 20 septembre à l'Espace St-Denis. « Ç'a été magique, fantastique. On a eu un plaisir fou », indiquait le principal intéressé. « Le public était très réceptif, ils m'ont donné énormément d'énergie. Et quand le public est avec nous, ça nous donne des ailes. »

Il y avait dans la salle, comme le rapporte Marie-Louise et son équipe, des hommes et des femmes de tous les âges. « Ça se veut un show festif, interactif, où on passe par toutes les gammes d'émotions », précise le chanteur.

Cela fait plus de 11 mois qu'Éric Lapointe est sobre. « Pour ce qui est de la scène, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que je performe nettement mieux à jeun », indique-t-il.

« Qu'est-ce qui est mieux, votre voix, votre présence scénique, votre concentration? » demande alors l'animatrice. Ce à quoi il répond simplement : « Je pense que c'est l'ensemble de ces réponses », et ajoute : « Ma prononciation, mon jeu de guitare, tout. En tout cas, mes musiciens ne manquent pas une occasion de me le rappeler [rires]. »

Il précise que, en tournée, ils sont 22 personnes ensemble sur la route. « On est une équipe extrêmement soudée. » Éric Lapointe enchaîne en disant que ses collègues des 25-30 années font partie des raisons qui le motivent à continuer. « Ce qui me sauve aussi, ce sont mes enfants, le public, mon métier, et ma foi en l'avenir. »

Sa tournée « Je marche dans ma vie » se poursuivra à Drummondville, Brossard, St-Hyacinthe et Gatineau dans les prochains mois.