En tête-à-tête avec Beyries

Dans la salle de spectacle comble du Théâtre Outremont, tout près d'où la chanteuse a grandi, le public est installé dans un silence confortable, tout ouïe. Les yeux rivés sur scène, hypnotisés par la voix unique d'Amélie Beyries. La présence de l'artiste est sans artifices, mais charme tout l'espace. Tellement que les applaudissements sont presque gênés de prime à bord, jusqu'à ce que, dans toute sa pureté, Beyries invite gracieusement le public à combler la salle de son énergie. C'est dans cette ambiance intime et chaleureuse qu'Amélie Beyries présentait vendredi dernier son premier album 100 % francophone sur la scène montréalaise.

Si vous avez déjà vu l'interprète de « The Pursuit of Happiness » en spectacle, vous savez qu'elle sait tirer une larme ou deux de ses spectateurs - et ce nouveau concert ne fait pas exception à la règle. Son nouvel album, Du feu dans les lilas, est déjà #1 des ventes francophones au Canada et bon nombre de détenteurs de billets en connaissaient déjà les paroles par cœur.

C'est déjà acquis, entre un titre folk, un autre plus pop, la compositrice est d'une douceur mouvante, qu'importe le style du morceau qu'elle interprète. Mais sur cet album, c'est poignant. Les paroles, écrites à la façon d'un poème, sont pensées par Maxime Le Flaguais, alors que la musique est composée par Amélie. Ensemble, ils créent huit chansons aussi nuancées qu'introspectives et racontent mille et une histoires. Voyez nos photos du concert, où Maxime le Flaguais a fait une apparition, au bas de l'article. Une touchante ode à l'amitié.

Les interludes de l'album ont aussi bien leur place dans le concert, laissant de l'espace pour s'imprégner des mots et des interventions d'Amélie, qui parle à ses fans comme à des amis de longue date, en tête-à-tête. Au plus grand bonheur du public, le spectacle revisite aussi certains titres qui auront valu son succès à l'interprète, comme Je pars à l'autre bout du monde et plusieurs chansons anglophones tirées de ses deux albums précédents.

La tournée prend donc son envol au Québec et en France pour les prochains mois, et nous gageons que la supplémentaire annoncée le 22 juin au Théâtre Maisonneuve dans le cadre des Francos de Montréal se remplira bien assez vite.

Écoutez le nouvel album de Beyries sur la plateforme de votre choix, ici.