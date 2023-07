Une foule impressionnante vient danser sur les rythmes de Gryffin et Illenium

Après une journée catastrophique mercredi, les organisateurs du Festival d'été de Québec avaient bien besoin d'un petit répit. Heureusement, Dame Nature était en pleine forme le lendemain et a offert une soirée parfaite aux amateurs de musique électronique.

Si les festivaliers ont tardé à se rassembler sur les Plaines, ils étaient des dizaines de milliers (on estimerait autour de 70 000) lorsque le DJ Illenium, la tête d'affiche de la soirée, a fait son entrée sur scène. Avant lui, le populaire Gryffin a aussi pu jouer devant une foule dense et réceptive. Ce sont les premières artistes à l'horaire, la Québécoise Debbie Tebbs et les jumelles australiennes Nervo, qui ont le plus écopé de l'arrivée tardive des jeunes mélomanes sur la piste de danse d'Abraham. Malgré tout, elles ont tout donné pour faire bouger les festivaliers, vêtus de crop tops fluo et fardés de paillettes. L'accessoire mode populaire cette année? L'éventail coloré, essentiel du voguing.

Gryffin et Illenium possèdent plusieurs succès commerciaux, issus de collaborations avec des stars telles que Kygo, Calum Scott, Taylor Swift et Avril Lavigne, il ne fallait donc pas s'étonner d'entendre des mélodies bien connues au cours de leur set. Les deux DJ ont aussi remixé des classiques modernes tels que « Titanium », « Mr. Brightside » des Killers et « Blinding Lights », au grand plaisir des aficionados de musique pop.

Les deux musiciens n'ont pas lésiné sur la pyrotechnie : feux d'artifices, fumées, colonnes de feu, confettis, laser, il y en avait presque autant pour les yeux que pour les oreilles. Il faut dire que le son était plus fort que tous les autres soirs. On pouvait ressentir les pulsations des basses jusque dans notre poitrine.

Si la soirée s'est terminée autour de 23 h 30, plusieurs festivaliers ont quitté avant la fin. Épuisés d'avoir trop dansé ou d'avoir été incommodés par la dense fumée qui saturait l'air? Dur à dire, mais le nombre de déserteurs restaient tout de même minime face aux fidèles patriotes, qui se coucheront cette nuit avec un cillement dans les oreilles et des souvenirs phosphorescents plein la tête.