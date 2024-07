Du rock et de la peau pour Mötley Crüe sur les Plaines

Pour la soirée de clôture de la 56e édition du Festival d'été, les organisateurs réservaient une soirée électrique aux mélomanes. Comme les gens de la ville de Québec sont connus comme de grands amateurs de rock, il ne fallait pas s'étonner que les Plaines étaient remplies presque à pleine capacité dimanche soir pour accueillir les quatre rebelles de Mötley Crüe.

Entassés les uns sur les autres, les quelques centaines de milliers de spectateurs ont hurlé leurs succès préférés du groupe heavy metal des années 80. En plus de « Dr. Feelgood », « Girls Girls Girls », « Same Ol' Situation » et « Kickstart My Heart », qu'ils ont joués en rappel, Vince Neil, Nikki Sixx, Tommy Lee et John 5 ont interprété « Wild Side », « Shout » et « Dogs Of War », tiré de leur plus récent album Soundtrack To Summer 2024. Mötley Crüe a aussi repris à sa sauce (relevée) les pièces « Blitzkrieg Bop » des Ramones et « (You Gotta) Fight for Your Right (To Party!) » des Beastie Boys.

Si le chanteur Vince Neil, 63 ans, a eu l'occasion de briller à plusieurs reprises avec sa voix perçante, les autres membres de la formation de Los Angeles n'ont pas été en reste. John 5 a livré un solo impressionnant, qui a d'ailleurs été acclamé longuement par la foule hystérique, puis Tommy Lee a aussi eu droit à son moment de gloire, alors qu'il a pris la parole lors du premier rappel. « Je vous vois tous, mais je ne vois pas de cocktails ou de bières », a-t-il lancé, avant d'ajouter : « et je n'ai pas vu de seins non plus ». Et puis, les femmes ont montré leur poitrine... et les hommes aussi, à la demande du batteur. Les images retransmises sur les écrans géants étaient surréalistes.

Les amateurs de rock pesant n'ont certainement pas été déçus par cette dernière soirée du FEQ 2024. On se couche avec des bourdonnements dans les oreilles, mais le coeur comblé par une autre édition diversifiée et mémorable de cet incroyable festival.