Du nouveau pour la 5e édition de Parapapam, l'incontournable spectacle musical de Noël

Hier, Showbizz.net était à l'Auberge Saint-Gabriel à Montréal pour assister à la conférence de presse de la 5e édition du spectacle musical de Noël Parapapam, organisée par Les Agents Doubles Productions. Pour nous plonger dans l'ambiance des Fêtes, alors que les feuilles d'automne ne sont pas encore tombées au sol, on a décoré la pièce d'une couronne et d'un sapin de Noël, en plus de nous présenter une petite prestation improvisée, dont vous pouvez d'ailleurs voir un extrait en entête.

Bonne nouvelle pour les habitants de la ville de Sherbrooke, cette année, ils pourront assister à deux représentations données au centre culturel de l'université de Sherbrooke, le 19 décembre à 15 h et 20 h. Rappelons que les éditions des années passées n'incluaient que les villes de Québec et Montréal.

Aussi, de nouvelles voix se grefferont à celles de Christian Marc Gendron, Manon Séguin et Mélissa Bédard pour vous faire vivre la magie des Fêtes, soit Patrick Norman et son épouse Nathalie Lord, ainsi que la chanteuse soprano italienne pop lyrique Giorgia Fumanti, mais pour les représentations de Sherbrooke et de Québec seulement. « J'ai été invitée à faire juste un petit cadeau au public. Je ne pourrai pas faire Montréal, parce que je suis en tournée à l'extérieur », nous confiait celle qui a découvert le chant dans son pays natal, l'Italie. « Le premier concert que j'ai fait, c'était celui de Noël. J'avais une petite partie, et c'est depuis ce temps-là que tout a commencé. Même que ma famille ne voulait pas que je sois chanteuse, j'ai étudié le droit. J'ai cherché à être normale, mais ma voix était plus grande que mon talent de droit, d'avocate. »

Le couple que forment Patrick Norman et Nathalie Lord était bien emballé qu'on ait pensé à eux pour cette nouvelle édition, comme le soulignait le chanteur.

Ils voulaient donner un air de jeunesse à l'affaire!

Il faut dire que Noël est particulièrement spécial depuis que le couple a des petits enfants. « C'est moi le père Noël, je peux le dire, ils ne savent pas encore lire », nous révélait le chanteur. « Oui, il y a une barbe par-dessus la barbe », ajoutait sa complice en riant.

Quant à Christian Marc et sa douce, la tradition veut que le sapin de Noël soit monté dès le premier novembre. Manon nous avouait même que l'invité s'enracinait au salon au moins jusqu'au printemps. « J'aime vraiment beaucoup Noël. La petite aussi. Mais c'est surtout qu'on est tellement rarement chez nous.

« Si on veut faire du cocooning à côté du sapin, on n'en a pas de congé en décembre. Tu sais, la lumière d'un sapin de Noël dans un salon, ça fait tout le temps quelque chose. Moi, j'aime ça. On adore les tounes de Noël aussi. Tu sais, c'est un gros privilège de chanter dans ce spectacle », ajoutait le chanteur et pianiste de grand talent. Le couple nous a d'ailleurs assuré que leur belle Clara, qui a maintenant 7 ans, montera elle aussi sur scène pour l'occasion.

Cet incontournable spectacle de Noël sera mis en scène par l'auteur et comédien Michel-Maxime Legault. La direction musicale sera assurée par Marianne Trudel, à la tête de l'imposant Orchestre national de Jazz de Montréal, composé de 35 musiciens, appuyé par 100 choristes dirigés par Frédérick Vogel. On peut dire qu'il y aura donc « du monde à la messe » pour revisiter les grands classiques de Noël, réinventer des rigodons et agrémenter le menu de chansons à saveur gospel, comme nous racontait la pro en la matière, Mélissa Bédard. « C'est sûr que juste de chanter avec un orchestre et 100 choristes, ça nous change. Ça fait en sorte qu'on chante complètement différemment. Puis c'est sûr qu'avec Christian Marc, quand il nous arrive avec du jazz, c'est ce qui est le fun d'avoir beaucoup d'interprètes avec des styles différents et des âges différents. C'est qu'on va se mêler entre nous. On va s'emmener dans nos univers. Il y a quelque chose de vraiment cool. »

La 5e édition du spectacle musical de Noël Parapapam sera présenté le 19 septembre à Sherbrooke, le 20 décembre à la salle Louis-Fréchette à Québec et les 26-27 décembre à la Maison Symphonique de Mtl. Procurez-vous vos billets ici.