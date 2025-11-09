Accueil
Séries et télé
Publicité
Spectacles

Des soucis de santé pour Rita Baga

Son conjoint en a fait l'annonce sur ses réseaux sociaux.

Rita Baga - Spraynet
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Samedi, Jean-François Guevremont, alias Rita Baga, devait présenter son spectacle Spraynet à Montmagny.

Malheureusement, son conjoint, Yannick Brouillette a dû faire une annonce déchirante pour la star sur ses réseaux sociaux.

« Jean-François s’est bien rendu à Montmagny, malgré un début d’agmydalite ce matin, mais il fait de la forte fièvre et sera incapable de monter sur scène. »

Il ajoute : « Nous invitons le public à joindre la billetterie pour les options de remboursement. »

Comme on le sait, c'est toujours déchirant pour un artiste de devoir annuler une représentation. On s'imagine donc qu'il est très mal en point pour en arriver là.

Spraynet est un exercice plutôt physique pour Rita Baga qui chante et danse sur scène. Disons que la fièvre et l'amygdalite auraient considérablement contaminé l'expérience, autant celle des spectateurs que celle de l'artiste.

On souhaite un prompt rétablissement à Jean-François et un retour en scène rapide de Rita!

La prochaine représentation de Spraynet est prévue le 13 novembre prochain à Rivière-du-Loup. Souhaitons que quatre jours soient suffisants pour remettre sur pied la populaire drag queen.

Mentionné dans cet article

Photo de Rita Baga
Rita Baga

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.1 - 35756b50