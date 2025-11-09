Des soucis de santé pour Rita Baga

Samedi, Jean-François Guevremont, alias Rita Baga, devait présenter son spectacle Spraynet à Montmagny.

Malheureusement, son conjoint, Yannick Brouillette a dû faire une annonce déchirante pour la star sur ses réseaux sociaux.

« Jean-François s’est bien rendu à Montmagny, malgré un début d’agmydalite ce matin, mais il fait de la forte fièvre et sera incapable de monter sur scène. »

Il ajoute : « Nous invitons le public à joindre la billetterie pour les options de remboursement. »

Comme on le sait, c'est toujours déchirant pour un artiste de devoir annuler une représentation. On s'imagine donc qu'il est très mal en point pour en arriver là.

Spraynet est un exercice plutôt physique pour Rita Baga qui chante et danse sur scène. Disons que la fièvre et l'amygdalite auraient considérablement contaminé l'expérience, autant celle des spectateurs que celle de l'artiste.

On souhaite un prompt rétablissement à Jean-François et un retour en scène rapide de Rita!

La prochaine représentation de Spraynet est prévue le 13 novembre prochain à Rivière-du-Loup. Souhaitons que quatre jours soient suffisants pour remettre sur pied la populaire drag queen.