Des idées de grandeur pour le prochain spectacle sous chapiteau du Cirque du Soleil

Showbizz.net a assisté, ce matin, à la conférence de presse donnée par le Cirque du Soleil, qui annonçait sa 21e création destinée au Grand Chapiteau : L'Éveil d'Utopia. Pour l'occasion, Michel Laprise, qui a écrit et qui signe la mise en scène, et Julie Castonguay, la directrice de création, étaient chargés de nous donner plus de détails sur ce nouveau spectacle rocambolesque qui sera présenté au Quai Jacques-Cartier, dans le Vieux-Port de Montréal, du 22 avril au 22 août 2027, pour ensuite se diriger vers la Place des Festivals Zibi à Gatineau, du 5 septembre au 17 octobre 2027.

L'histoire qui nous sera racontée prend place sur une ferme, celle de Marguerite, une mère monoparentale de triplettes (des acrobates chinoises) qui mène une vie heureuse et confortable, mais prévisible. Quand une troupe d’artistes surréalistes débarque, qu'on appelle affectueusement les réfugiés poétiques, son monde deviendra alors tout à fait extraordinaire.

« Sa vie est bousculée et embellie par l'arrivée impromptue d'une bande d'artistes qui viennent tout bouleverser par leurs idées folles! Comme la mienne, comme celles des membres de notre équipe, qui ont été transformées par cette formidable aventure qu'est le Cirque du Soleil », expliquait Michel Laprise.

Les spectateurs seront donc invités à plonger dans un univers pleinement immersif, où leur seront présentés neuf numéros acrobatiques distincts, sur une scène qui promet d'être spectaculaire, comme l'a souligné le metteur en scène. « Vous allez vous dire : "OK, je dois être en train de rêver et j'aime ça!" » En effet, celui-ci nous a confié que c'était d'ailleurs l'effort de scénographie le plus organique jamais créé par le Cirque du Soleil.

Ainsi, 800 tiges de blé contrôlées individuellement jailliront du sol pour bouger au gré du vent, à travers les numéros acrobatiques et clownesques qui seront présentés. Oui, vous avez bien lu, on prévoit installer des ventilateurs pour tenter le plus possible de nous donner l'illusion d'être à l'extérieur, dans un champ de blé. De plus, cinq grandes trappes et 14 plus petites orneront la scène pour y faire émerger des poèmes, des objets et peut-être d'autres surprises. « Le chapiteau a tellement de choses à dire, pour encore des années », soulignait celui qui a imaginé l'histoire.

La terre est fertile. C'est un jardin des utopies. On peut semer des idées folles et ça va pousser!

L'équipe de création s'est donc lancé un défi pour offrir du jamais vu à son public, comme nous l'expliquait Julie Castonguay. « On essaie toujours de se renouveler, bien entendu. On a réussi à développer des nouvelles disciplines acrobatiques, cette fois-ci encore. Parce que l'engouement autour de la table de création, c'est toujours la même chose. Nos concepteurs, nos expertises autour de la table, ils ont envie de se dépasser ou de faire des choses différemment. Ça fait que nos concepteurs d'appareils acrobatiques vont pousser vers une direction pour essayer de développer un nouvel appareil. La performance humaine suit pour essayer de développer. [...] Ça fait qu'on est allé vraiment dans des nouvelles disciplines acrobatiques ou la combinaison de deux disciplines qu'on n'a jamais vues travailler ensemble pour faire une nouvelle création. »

C'est important de toujours se dépasser. La performance humaine évolue très rapidement dans l'art du cirque comme dans le sport.

On nous promet d'être constamment en mouvement, avec des artistes qui grimpent même dans les rideaux, des musiciens libres sur la scène et des envolées musicales signées Antoine Seychal, leur plus récente découverte qui n'a que 30 ans. « Ce qui nous a quand même aussi inspirés, c'est le grand courant qu'on voit autour de nous, d'artistes qui migrent vers le retour aux sources, vers la terre, vers les campagnes », nous confiait la directrice de création.

On peut dire que Michel Laprise a nourri de grandes ambitions. On se réjouit à l'idée qu'elles prendront vie sous un chapiteau qui ne manquera pas d'audace.

J'ai envie qu'on ait l'audace de nos fondateurs. Qu'on se donne les permissions. J'ai envie qu'on casse la baraque!

La mise en vente générale du prochain spectacle du Cirque du Soleil, L'ÉVEIL D'UTOPIA, se fera ensuite le lundi, 26 octobre 2026. Les membres du Club Cirque et les personnes inscrites sur la liste d’attente peuvent acheter leurs billets dès aujourd’hui , ici.

Voir l'affiche du spectacle ci-bas.