Découvrez la transformation incroyable d'Annie Villeneuve pour un projet sur scène

Dès le printemps prochain, vous pourrez découvrir une toute nouvelle comédie musicale dédiée au légendaire groupe Queen et sa musique.

La comédie musicale We Will Rock You, véritable phénomène mondial, a été applaudie par près de 20 millions de spectateurs à travers 28 pays. Ce sera une première adaptation en sol québécois, spectacle qui sera présenté à Montréal, Québec, Trois-Rivières et Gatineau dès le printemps 2025.

C’est sous la direction de Steve Bolton, metteur en scène (Cirque du Soleil) et chef chorégraphe (Mary Poppins, The Bodyguard), que se déploiera cette comédie musicale rock pleine d’énergie, futuriste et dystopique, qui voit deux clans s’affronter pour sauver le rock’n’roll.

« Pour redonner vie à l’humanité, on doit ramener le rock’n’roll ! C’est ça We Will Rock You! Et on souhaite que le public reparte du spectacle avec de la musique plein les oreilles, énergisé et le sourire aux lèvres », indique Steve Bolton, qui signe l’adaptation québécoise et renouvelée, traduite en français par Sylvain Larocque.

Au coeur de la distribution, on retrouve Pierre-Olivier Grondin, Frédérique Cyr-Deschênes et Annie Villeneuve. Ceux-ci seront accompagnés sur scène par Patrick Olafson, Benoît Finley, Laurence Champagne et Martin Rouette.

Pour l'occasion, Annie Villeneuve se métamorphose complètement, comme elle le prouve avec une publication faite sur ses réseaux sociaux, dans laquelle elle arbore son costume.

Voyez-la complètement métamorphosée dans l'image ci-dessous.

Il s'agit en outre d'un retour à la comédie musicale pour celle qu'on avait pu voir dans Grease aux côtés de Jason Roy-Léveillée.