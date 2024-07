Cette chanteuse et actrice québécoise interprètera Céline Dion sur scène

À Sucré salé vendredi, Véronique Claveau [photos ici], artiste aux multiples talents, a révélé à Mélanie Maynard qu'elle interprètera bientôt Céline Dion sur scène dans Titanique, une pièce complètement déjantée où la chanteuse québécoise réécrit l'histoire.

La comédie musicale a reçu trois prix au Lucille Lortel Awards, une cérémonie récompensant l'excellence du théâtre new-yorkais Off-Broadway.

Voyez une image du spectacle au bas de l'article.

La description officielle du spectacle se lit comme suit : Céline Dion enchante le public avec son interprétation totalement farfelue, redessinant le parcours des moments et des personnages bien-aimés de Titanic grâce à son catalogue de chansons emblématiques. Avec des interprétations époustouflantes de succès tels que « My Heart Will Go On », « All By Myself » et « To Love You More », soutenues par l'énergie inégalée d'un orchestre complet, Titanique est un voyage théâtral unique en son genre, débordant de nostalgie, de cœur et d'un chaos loufoque.

Titanique sera présentée du 27 octobre au 24 novembre 2024 au Centre Segal à Montréal. Les représentations seront exclusivement en anglais.