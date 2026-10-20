Ce film culte aura droit à son adaptation québécoise sur scène

Adeptes de comédies musicales, réjouissez-vous, car vous aurez bientôt l'occasion de vous dandiner avec une nouvelle adaptation québécoise sur scène.

En effet, Gestev présentera en 2027 la toute première adaptation québécoise du film culte Flashdance.

Impossible d'oublier le film, paru en 1983, dans lequel on suivait le parcours d'une jeune femme, Alex (Jennifer Beals), soudeuse de jour et danseuse de cabaret de soir, qui espère réaliser son rêve de devenir danseuse classique.

Le long métrage a notamment été marquant pour ses scènes de danse incroyables, dont l'audition finale, et les chansons qui les accompagnaient : « What a Feeling », « Maniac », « Manhunt », « Gloria » et « I Love Rock ’n’ Roll ».

Sur scène, plusieurs représentations sont prévues à Québec, Trois-Rivières, Gatineau et Montréal, dès l’été 2027.

Pour donner vie à cette première mouture québécoise, Gestev a confié la mise en scène à Frédéric Bélanger, les chorégraphies à Yann Aspirot et la direction vocale à Elise Cormier, qui revisiteront Flashdance en lui insufflant une identité scénique propre. Inspirée de l’esthétique des années 80 et du caractère industriel de Pittsburgh, la scénographie évoluera au fil du récit grâce à un amalgame de structures métalliques, de projections et de jeux de lumière. La danse occupera également une place centrale, avec des chorégraphies dynamiques et athlétiques mêlant jazz moderne, ballet et breakdance, à l’image de l’énergie débordante de l’œuvre.

« Le succès de nos grandes productions musicales au fil des années, avec des centaines de milliers de billets vendus à ce jour, témoigne de la qualité des spectacles que nous proposons. Avec Flashdance – La comédie musicale, nous sommes fiers de poursuivre sur cette lancée et de continuer à déployer des productions d’envergure qui mettent en valeur notre savoir-faire, le talent des artisans d’ici et qui contribuent au dynamisme de notre industrie culturelle », souligne Martin Tremblay, président de Gestev.