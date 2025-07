Bruno Pelletier et Roch Voisine séduisent le public du Festival d'été de Québec avec tous leurs succès

Pendant son tour de piste, l'artiste avait prévu revisiter ses meilleurs titres, accompagné de huit musiciens chevronnés, tout en réservant quelques surprises aux spectateurs. C'est en ce sens que la chanteuse Tina Leon est venue le rejoindre sur scène, après « Aime », pour interpréter avec fougue et intensité le classique « Mes blues passent pu dans’ porte » d'Offenbach et les pièces suivantes. Un moment épatant qui a certainement donné le ton à ces retrouvailles sous un ciel bienveillant. Parmi les interprétations marquantes de cette soirée de communion, on ne peut passer sous silence l'intemporelle « Le temps des cathédrales » de Notre-Dame-de-Paris, le medley des « influenceurs » (revisitant des titres cultes d'Octobre, Corbeau, Jean-Pierre Ferland, Claude Dubois, Garolou et Michel Pagliaro), le pot-pourri des plus grands succès, l'incontournable « Manic » et « Miserere » livrée avec toute la puissance possible. Sans oublier ce magnifique hommage au regretté Serge Fiori, avec « Viens danser » et « Un musicien parmi tant d'autres » d'Harmonium, en guise de rappel. Une prestation trop courte, mais qui valait son pesant d'or.

Bruno Pelletier ayant terminé son tour de piste, c'était évidemment le moment de faire place à une deuxième légende d'ici, le seul et unique Roch Voisine, aussi venu célébrer les 35 ans de son album culte Hélène. L'occasion était trop belle de venir chanter en choeur ces chansons que nous connaissons toutes et tous d'instinct, en compagnie d'un artiste sur lequel le temps semble avoir peu d'emprise.

Affublé de son éternelle veste de cuir noire, le chanteur est monté sur les planches en proposant un medley de « Là-bas dans l'ombre », « La fille de pluie » et « Encore », confirmant d'emblée qu'on marcherait en terrain connu pour cette deuxième mi-temps. Au programme, tous ses plus gros succès, qu'on pense à « La berceuse », « Kissing Rain », « La Légende Oochigeas », « Tout me ramène à toi », « Darling » et bien plus. « On a essayé de faire des choix judicieux, ce n'est pas évident de survoler 35 ans de carrière en 1 h 30 », a lancé Roch Voisine au public complice, qui a apposé sa voix sur chacun de ces titres avec une ferveur renouvelée. Le chanteur a proposé un spectacle sympathique, visiblement bien rodé, en s'assurant d'en donner pour tous les goûts. Évidemment, il ne pouvait oublier sa pièce iconique, « Hélène », chantée deux fois plutôt qu'une, entrecoupée de la bien connue « I'll Always Be There ». Toutes les voix se sont élevées vers le ciel, pour clore cette soirée douce au coeur, qui nous a permis de vibrer une fois de plus au rythme de la musique d'ici.