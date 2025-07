Big Flo & Oli livre l'un des meilleurs spectacles de l'histoire du Festival d'été de Québec

Soirée très attendue du côté du Festival d'été de Québec ce mardi, alors que le duo de rap toulousain Big Flo et Oli s'amenait sur la scène Bell des Plaines d'Abraham, pour l'une des rares journées de beau temps depuis le début de l'événement. Si les frères Florian et Olivio Ordonez jouissent d'une popularité incroyable outre-mer, remplissant aisément des stades partout où ils passent, ils font l'objet d'une curiosité croissante au Québec depuis quelques années. Pas étonnant donc que, sous un ciel idéal, ils aient réussi à bonder un parterre d'adeptes réjouis et complices.

« Vous êtes toujours plus chaud que Montréal?

Flo déteste la poutine... On sait, on sait.

Y'a onze soirs de shows au FEQ. ON DOIT ÊTRE LES MEILLEURS! Québec, c'est parti! »

Voilà les mots choisis par les frangins pour lancer leur spectacle, qui a démarré sur les chapeaux de roues, alors qu'ils rappaient déjà « Québec, Québec, on est chauds », sous un tonnerre de cris. « Notre producteur nous a glissé à l'oreille qu'on pouvait donner le meilleur spectacle de notre vie », a lancé Big Flo à la foule survoltée, qui en voulait plus. Déjà, on savait que cette soirée serait immense! D'autant plus que les deux frères semblent être passés maîtres dans l'art d'animer une foule, en improvisant régulièrement avec les fans, en les faisant chanter et danser sans cesse. Un match parfait pour le FEQ, soyons honnêtes, puisqu'on adore les artistes aussi généreux et sympathiques!

Ajoutons à cela un programme carabiné, incluant tous les hits du groupe, ainsi que l'artillerie lourde sur scène, et le bonheur était complet. De » Demain » à « Promesses », en passant par « Mexico en Janvier », « Sur la lune » et « Dommage », tout y était pour combler les adeptes de ce rap franco irrésistible. D'autant plus que nous avons eu droit à quelques visites surprises pendant ce tour de piste, qui ont ajouté à l'ambiance de fête qui régnait déjà sur les plaines. Jay Scott et Fouki ont d'abord entonné leur très populaire « Copilote » sous les hurlements du public, avant que Loud magnifie le party en proposant son hit « Fallait y aller ». Puis les frangins ont remis la pédale au plancher pour la deuxième mi-temps, sans baisser de régime. Nous étions certainement nombreux à nous dire « mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre? »

« Je viens de connaître l'un des plus grands moments de ma vie d'artiste », a lancé Big Flo, visiblement aussi ému que nous, avant d'enlacer son frère. Puis, un as du beatbox, Wawad, est venu en rajouter une couche, devant les spectateurs émerveillés.

La dernière ligne droite s'est déroulée dans la complicité la plus totale, tandis que les frères enchaînaient « Coups de blues », « Coup de vieux » et l'emblématique « Dernière », qui ne pouvait que conclure ce tour de piste parfait! Puis, à la toute fin, Oli est embarqué dans un bateau gonflable et a demandé à la foule de l'emmener jusqu'à la colline, au fond du site. Nous avions des doutes sur la viabilité de cette entreprise, mais il y est arrivé, non sans quelques courbatures.

Une soirée musicale sans pareille, et notre spectacle préféré depuis le début de cette 57e édition du Festival d'été de Québec!