Bientôt une adaptation théâtrale pour ce film culte de Ricardo Trogi

Gestev confirme aujourd'hui une nouvelle réjouissante concernant le premier long métrage du populaire Ricardo Trogi, qui aura droit à son adaptation théâtrale. Une idée qui nous fait particulièrement plaisir!

Ainsi, le premier film du cinéaste, Québec-Montréal, pourra bientôt être vu sur les planches.

Depuis sa sortie en salles en 2008, ce projet a obtenu le statut de film culte auprès des cinéphiles québécois. En outre, le film a propulsé la carrière du réalisateur qui nous a offert plusieurs films marquants depuis, dont les films 1981, 1987, 1991 et 1995, tous inspirés de sa propre vie.

Dans Québec-Montréal, 250 km d'asphalte, sept voyageurs dans la trentaine, une destination. La route devient l'occasion d'échanger des points de vue sur les relations amoureuses et de débattre de questions troublantes sur l'existence. L'autoroute 20 sert de toile de fond aux situations parfois hilarantes, parfois compliquées, entre trois amis qui discutent d'amour idéal, entre deux collègues à la romance ambigüe et entre un jeune couple et leur imminente rupture. Le trajet sera le théâtre de prises de conscience et de réflexions profondes relatives à où la vie nous a menés, et sur les chemins qu'elle nous fera emprunter dans le futur.

Patrice Robitaille, Jean-Philippe Pearson, Stéphane Breton, François Létourneau, Isabelle Blais, Julie Le Breton, Pierre-François Legendre, Benoît Gouin et plusieurs autres tenaient la vedette du film.

Pour l'adaptation théâtrale, la distribution « nouvelle génération » sera celle-ci : Charlotte Aubin (Katherine), Catherine Brunet (Julie), Louis Carrière (Pierre-François), Patrick Emmanuel Abellard (Michel Gauvin), Pier-Luc Funk (Rob), Mickaël Gouin (Cossette), Simon Pigeon (JP) et Antoine Pilon (Rivard).

Pierre-François Legendre est responsable de la mise en scène de la pièce, tandis que les textes seront signés par les scénaristes Ricardo Trogi, Patrice Robitaille et Jean-Philippe Pearson.

La tournée Québec - Montréal aura lieu à compter du mois d'août 2025.

Les billets pour les 28 représentations présentées dans neuf villes du Québec en 2025 et 2026 seront mis en vente ce vendredi 14 février à 10 h sur gestev.com.