Bianca Gervais aborde l'annulation déchirante du spectacle de la Fête nationale

Le 23 juin dernier, à quelques minutes d'entrer sur la scène pour le spectacle de la Fête nationale sur les Plaines d'Abraham, Bianca Gervais et Sébastien Diaz, les animateurs de la soirée, apprenaient que l'évènement devait être annulé en raison des conditions météorologiques.

« On était à 12 minutes de peser sur record. À 20 h 48 on a callé off. Je n'y croyais pas. J'ai ouvert le rideau et il y avait 50 000 personnes. », dit-elle, encore échaudée.

Je ne te mentirais pas que ça été un grand deuil, une grande peine d'amour.

« Mon chum et moi, on a pleuré, pas pour un trip narcissique, c'est que... on ne le revivra plus. Tu sais, c'est notre premier trip de gang. Tu faisais : "I'm with the band". Nos copains travaillaient là-dessus depuis juillet passé. Ça fait un an. »

« Il y a eu des pertes d'instruments aussi. Des fois, des instruments qui étaient précieux. On n'a pas eu le temps de tout sauver », ajoute-t-elle. « Ce n'était pas possible de reprendre tout simplement à 11 heures. »

« Mon chum m'a regardé et m'a dit que ça restera pour lui un de ses grands deuils professionnels », dit-elle.

Il y a encore des chansons qu'on devait faire - parce qu'on devait chanter aussi - qu'on n'écoute plus. C'est trop chargé émotivement. On n'est pas capables.

Bianca et Sébastien n'auront jamais pu, non plus, prononcer leur discours patriotique. « Mais il y avait quand même une fierté », indique-t-elle. « C'était beau de, mettons, aller à la pharmacie et que quelqu'un me dise : "Hey! C'est toi qui fais le discours!" C'est comme s'il y avait quelque chose de patriotique qui devenait précieux dans nos têtes et dans nos cœurs. »

Bianca précise qu'elle aimerait bien être de retour l'an prochain comme animatrice. « Normalement, ça change chaque année », dit-elle.

Voyez ci-dessous comment il a été annoncé au public présent que le spectacle n'aurait pas lieu.