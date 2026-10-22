Benjamin et Mathieu Gratton se lancent dans un spectacle d'humour en duo

Jeudi, nous apprenions que Benjamin et Mathieu Gratton allaient bientôt attaquer la scène en duo.

Le spectacle d'humour de 90 minutes Gratton l'expérience naviguera librement entre le stand-up, les personnages colorés, les numéros musicaux et un imaginaire délicieusement absurde. La paire nous promet une soirée imprévisible.

« En tant qu'humoriste, c'est évidemment important pour moi que ce soit drôle du début à la fin. En sous-texte, je veux démontrer qu'en prenant la peine d'accompagner une personne vivant avec des besoins particuliers, on peut atteindre des résultats incroyables et surprenants. Et cela dépasse largement le milieu artistique : nous voulons inspirer le public à faire confiance à la différence et à offrir à ces personnes la place qu'elles méritent dans une société souvent dure avec elles », indique Mathieu Gratton dans un communiqué de presse.

Le projet représente beaucoup pour Sylvain Parent-Bédard, président et chef de la direction de Juste pour rire, dont le fils Antoine est polyhandicapé. « Produire Gratton, l’expérience, c’est affirmer notre volonté de donner la scène à des voix différentes, à des parcours uniques et à des histoires extraordinaires. Ce que Mathieu et Benjamin accomplissent relève de l’impensable. [....] L'humour est un formidable moteur de changement, et ce spectacle en est une preuve éclatante. »

Rappelons que, l'été dernier, Benjamin et Mathieu Gratton ont livré un numéro de 10 minutes mémorable lors du gala Juste pour rire de François Morency. Visionnez le numéro au bas de l'article.

Le spectacle Gratton l'expérience sera présenté en rodage à l'automne 2027, avant d'entreprendre une tournée aux quatre coins du Québec dès le printemps 2028.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Les dates de tournée seront annoncées prochainement.