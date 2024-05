Audrey-Louise Beauséjour dévoile les premières images de son nouveau projet avec un autre ex-académicien

Les fans d'Audrey-Louise Beauséjour, qui s'est fait connaître à Star Académie, puis dans des performances remarquables sous la supervision de Gregory Charles (La mélodie du bonheur, 7), seront heureux de la retrouver sur scène dans un nouveau spectacle cet été. Dans Un piano et des mots, la jeune femme se produit en duo avec Marc-André Fortin, artiste qui s'est lui aussi fait connaître dans cette même production télévisuelle d'envergure, 17 ans plus tôt. Voyez un premier extrait vidéo du spectacle, dans la vidéo au bas de ce texte.

« Quand on m'a parlé du concept, les chansons plus épurées un peu, les textes de l'avant, et quand ils m'ont parlé d'Audrey-Louise en plus, j'ai comme fait « Ah mon Dieu, je pense que ça va être un bon "fit". Je trouvais ça le fun de laisser plus la place aussi à l'interprétation, puis mettre vraiment les chansons de l'avant. J'ai bien hâte, on est sur le bord d'avoir le répertoire final. », nous disait l'artiste plus tôt cette saison.

Sa partenaire de scène pour les 18 représentations à venir avait d'ailleurs été son franc coup de coeur lors de la dernière édition de Star Académie.

Je trouve que c'est une grande chanteuse. Elle a tellement une belle voix et une belle énergie. En plus, j'ai 42 ans, elle a 25 ans. On n'a pas le même âge. On n'a pas la même expérience. Mais c'est comme une vieille âme aussi. Je l'ai côtoyée quelques fois et je pense vraiment que la chimie va opérer!

Depuis, le répertoire s'est concrétisé et les deux artistes, qui ne s'étaient côtoyés que brièvement jusque-là, ont désormais une complicité qui traverse l'écran.

« On va s'amuser à travers ça, mais c'est vraiment le piano, l'élément central, et nos voix », précisait le chanteur, après avoir souligné que le tandem sera accompagné de Gabriel Bertrand au piano et de deux autres musiciens.

Parmi la cinquantaine de pièces qui résonneront dans le théâtre Alphonse-Desjardins de Repentigny pour l'occasion, on note « C’est dans la pénombre que la lumière est belle », « T’es la plus belle saison de ma vie », « Pour l’amour qu’il nous reste », « S’il fallait », « Quand j’aime une fois j’aime pour toujours ». Marc-André nous assurait par ailleurs qu'il y aurait des medleys, mais pas que. Il souligne d'autant plus le désir de la production de dépoussiérer des chansons qu'on a un peu oubliées, « de les ramener aujourd'hui en rebrassant tout ça. » Les adeptes de chansons francophones, tant québécoises que françaises, risquent d'y trouver leur compte, en redécouvrant certaines mélodies. « Souvent, il y a des chansons qui sont très, très guitare, mais là, il n'y a pas de guitare sur le show, donc on va les ramener au piano. Déjà, ça amène ailleurs. »

Les représentations débuteront le 27 juin prochain. Les billets sont disponibles ici.