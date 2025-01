100e représentation de Pub Royal : « L'énergie est la même qu'au jour un »

Ce mercredi 8 janvier, la troupe de la comédie musicale Pub Royal montait sur la scène du Grand Théâtre de Québec pour la 100e représentation du spectacle inspiré de l'oeuvre des Cowboys fringants.

Kevin Houle, qui incarne Siriso, le maître de cérémonie, nous confiait récemment que l'enthousiasme des artistes n'a pas diminué du tout depuis le début de cette énorme tournée il y a un peu plus d'un an.

« On est rodés au quart de tour. L'énergie est la même qu'au jour un. Ça fait 100 fois qu'on le fait parce que le public réagit toujours autant. La réception est toujours aussi spectaculaire. Elle nous surprend encore à chaque spectacle. »

Même s'il bouge constamment sur scène, enfilant danse et acrobaties, Kevin avoue ne plus être trop lessivé après une représentation. « Au début, c'était très très essoufflant : chanter, danser, faire des acrobaties en même temps, ça s'enchaîne beaucoup, on sort très peu de scènes, mais là, le corps s'en sort. Je me suis habitué. Je peux plus en profiter sans chercher mon air. C'est étonnamment énergisant. »

Son personnage est un arrogant de première, un charmeur immoral. « Je mets le public dans ma petite poche, même si je suis baveux et méchant. » On vous confirme que son Siriso, grand manitou du Pub Royal, nous ensorcèle dès son arrivée en scène. On ne peut le quitter des yeux.

Le comédien effectue aussi quelques impressionnantes acrobaties. « J'ai fait l'entraînement de 2-3 semaines pour faire ça. Je suis quand même assez habile. Je suis bien dans mon corps. J'aime ça. Je continue à apprendre des choses avec les acrobates qui sont sur le show. Ils me montrent encore des affaires. Je vois que, dans un an, je pourrais encore en rajouter. En ce moment, je suis attaché [quand je fais les acrobaties]. Éventuellement, je pourrais les faire sans être attaché. »

L'équipe de Pub Royal s'installe à Québec jusqu'au 18 janvier. Ensuite, elle s'envole pour la France. « On va faire la tournée des Zéniths en France au mois d'avril. Ce sont des stades! Je m'en vais vivre mon rêve de rock star! Après ça, on revient et on fait encore l'amphithéâtre de Trois-Rivières, qui est de 3000 places. » Consultez le site officiel pour vous procurer des billets.