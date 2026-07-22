Vidéo : Gregory Charles chante avec sa fille Julia et c'est splendide!

Gregory Charles et sa fille Julia travaillent présentement sur un nouveau spectacle intitulé « Mon père chantait toujours ». Dans celui-ci, Gregory et Julia interprèteront des chansons que « tous les pères ont fredonnées un jour ».

Ils revisitent des souvenirs communs, des classiques intemporels et des moments de vie qui rassemblent. Un spectacle rempli d'émotion, d'humour, de complicité et d'énergie, porté par deux artistes unis par le sang… et par la musique.

Julia se risquera même à quelques pas de danse...

« Ça commence à prendre vie… Voici un tout premier aperçu de nos répétitions! », indiquait le papa sur ses réseaux sociaux cette semaine.

« Chaque chanson nous ramène à un souvenir, à une voix, à une histoire. Depuis quelques semaines, Julia et moi replongeons dans ce répertoire qui a marqué nos familles et qui, nous l'espérons, réveillera aussi vos propres souvenirs.

Nous avons hâte de partager avec vous ce spectacle empreint de musique, d'émotion, de complicité… et de ces airs qui traversent les générations. »

Écoutez leurs voix mélodieuses ci-dessous.

Pour toutes les dates de spectacles, c'est par ici. La première représentation est prévue le 23 août prochain à l'Église Saint-Étienne-de-Lauzon, à Lévis.