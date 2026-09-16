Un record Guinness convoité par ce talentueux pianiste de Quel talent!

Le jeune pianiste Nathan Loignon, qui nous a fait vivre de grandes émotions en 2024 lors de la saison 1 de l'émission Quel talent!, diffusée sur les ondes de Noovo et sur Crave, nous en mettra certainement plein la vue ce weekend.

Avec toute la sensibilité qu'on lui connaît, il compte battre le record Guinness du plus long marathon de piano réalisé par un individu en prenant d'assaut le mail central de Laurier Québec.

Durant cinq jours consécutifs, soit du 18 au 23 septembre, le virtuose devra vivre cette épreuve d'endurance physique, de concentration et de détermination pas piquée des vers, devant le public qui est invité à venir le soutenir. Son objectif : franchir le cap des 130 heures de piano en continu et atteindre ainsi l'exploit du nouveau record Guinness. S'il y arrive, non seulement il marquera l'histoire, mais il aura aussi réussi à pousser les limites de sa passion musicale.

Je sais que ce sera extrêmement exigeant, mais je veux aller jusqu'au bout. Et savoir que le public sera là pour m'encourager va certainement me donner de l'énergie dans les moments les plus difficiles.

Rappelons que son album Douce folie saisonnière est disponible en exclusivité dans tous les Jean Coutu à travers le Québec.

Pour être témoins de l'exploit musical de Nathan Loignon, rendez-vous au mail central de Laurier Québec à compter du 18 septembre 2026.