Un premier extrait pop pour une star de la scène drag

À l'occasion de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, la drag Rita Baga lance aujourd'hui son tout premier extrait radiophonique.

C’est toi, un titre électro-pop, se voit disponible dès maintenant sur toutes les plateformes d'écoute en continu: Spotify, Apple Music, Youtube et plus. C'est un rêve qui se réalise pour Jean-François Guevremont et son personnage si assumé!

Véritable ode à la différence, célébration des rêves concrétisés et invitation à l'acceptation de soi, cette musique électro-pop énergique aux influences des années 80-90, risque de faire plaisir à de nombreux fans.

Écoutez cette première chanson originale en français de l'interprète, au bas de cet article.

C’est une douce riposte, dans des mots simples, à des choses que l’on m’a dites ou encore que j’ai lues ou entendues, ici et là. C’est un hymne à être qui on est, à s’assumer pleinement, une chanson qui reflète autant les valeurs de Rita que celle de Jean-François. - Rita Baga

Le titre est écrit par la pétillante Rita Baga et composé en collaboration avec Laurence Nerbonne. Cette dernière, qui vient elle-même de lancer un album, signe également la réalisation du clip. Un autre visage connu se cache derrière ce simple, comme il est produit par l’auteur-compositeur-interprète Maxime Landry et sa maison de disques Le Veilleur.

Rappelons que ces derniers mois ont été bien occupés ces derniers mois pour la drag : après avoir lancé un premier livre, conquis plus de 50 000 spectateurs en 112 représentations de son premier one-drag-show Créature, la drag a aussi brillé en grande finale de Chanteurs masqués avec une interprétation à couper le souffle de « My Heart Will Go On » de Céline Dion. Elle a aussi pu charmer les Européens avec un passage à Drag Race Belgique 2 cet hiver. Les épisodes sont disponibles en rattrapage sur la plateforme de Crave.