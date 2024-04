Un nouvel (et ultime) album pour les Cowboys Frigants

Mercredi soir, Les Cowboys Fringants annonçaient une nouvelle qui donne de quoi faire frissonner tous les Québécois. Malgré le départ du chanteur Karl Tremblay le 15 novembre dernier, ils nous offrent en ce jeudi 25 avril un 12e album de chansons originales : Pub Royal.

Plus de la moitié de ces morceaux ont été spécialement écrits pour accompagner la comédie musicale du même nom. Ce projet est d'autant plus marquant sachant qu'il a été peaufiné dans l'ombre du deuil, suite au décès tragique de leur chanteur charismatique dans son combat contre le cancer. Que ses acolytes aillent au bout de cet album, on imagine que c'est certainement ce que Karl aurait souhaité.

Parmi ces titres, six ont été interprétés par Karl lui-même. La chanson phare, « La fin du show », vient d'ailleurs d'être lancée avec un vidéoclip et on ne peut s'empêcher de s'émouvoir devant les images et à l'écoute des couplets. Voyez la vidéo au bas de l'article.

On peut aussi l'entendre chanter « Questions sans réponses », « (re)Bienvenue chez vous » et « Y'est trois heures on ferme!» et des duos avec sa partenaire de vie et de scène Marie-Annick Lépine, soit « Bienvenue chez nous » et « Loulou vs Loulou ». On pourra aussi entendre la chanteuse et musicienne de talent, quant à elle, offrir sa propre contribution avec « Les cheveux blancs », une pièce qu'elle a écrite et composée avec émotion.

Jean-François Pauzé, autre pilier du groupe, interprète également sa composition « Vie et mort de Gina Pinard ». Avec Marie-Annick, ils chantent ensemble « Merci ben! », le dernier titre de l'opus.

Dans son dévoilement, le groupe parle de textes qui laissent « sans mots ». Vu le génie artistique unique de l'auteur-compositeur de renom et la signification de cet album au sein de la francophonie, on les croyait déjà sur parole. Et à l'écoute de l'album, les larmes qui coulent sur les joues de nombreux fans ce matin veulent tout dire!

Pub royal est disponible en ligne sur toutes les plateformes numériques dès aujourd'hui. Un CD est à venir le 10 mai et un vinyle suivra au cours de l'été. Assurément, c'est un hommage poignant à Karl Tremblay, mais surtout, une célébration de l'héritage musical des Cowboys Fringants. Ça devrait plutôt être à nous, de leur dire « merci ben »!