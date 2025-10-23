Accueil
Séries et télé
Publicité
Musique

Un nouveau projet festif pour toute la bande de Star Académie

L'esprit des fêtes s'empare des Académiciens.

Star Académie 2025
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Ce jeudi, nous apprenons que les 14 talentueux jeunes artistes de l'édition 2025 de Star Académie chantent sur un album de Noël offert dès aujourd'hui.

Chaque voix y trouve sa place, livrant avec sincérité des interprétations pleines de coeur.

« Réunir les voix de cette cohorte talentueuse autour des chansons de Noël, c’est prolonger la tradition de Star Académie tout en y insufflant un vent de fraîcheur. Chaque interprétation porte une émotion sincère, et c’est ce qui fait la beauté de ce projet », indique Anne Vivien, vice-présidente exécutive Musique et Développement chez Québecor.

Voici la liste des chansons sur l'album :

  1. Au royaume du bonhomme hiver — Mia Tinayre
  2. Danser autour du sapin vert — Zoey Daferuru
  3. C’est l’hiver — Maxim Doucet
  4. Joyeux Noël — Camille Cormier-Morasse
  5. Je t’offre mon cœur — Marc-Antoine Delage
  6. J’ai vu maman embrasser le Père Noël — Romie Lacasse
  7. Noël à l’année — Katrine Sansregret
  8. Noël blanc — Léo Giroux
  9. Triste à Noël — Joël Vogt
  10. Mon beau sapin — Albert Asselin
  11. 23 décembre — Loïc Trépanier
  12. Minuit, chrétiens — Yoann Guay
  13. Douce nuit, Sainte nuit — Victoria Sénéchal
  14. Le sentier de neige — Laurence Libersan

Voyez la pochette au bas de l'article.

L'album physique Star Académie Noël 2025 est offert en exclusivité avec une édition spéciale du magazine 7 Jours intitulée Star Académie célèbre le temps des fêtes. Les pièces sont aussi disponibles sur les différentes plateformes musicales.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.1 - 35756b50