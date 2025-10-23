Un nouveau projet festif pour toute la bande de Star Académie

Ce jeudi, nous apprenons que les 14 talentueux jeunes artistes de l'édition 2025 de Star Académie chantent sur un album de Noël offert dès aujourd'hui.

Chaque voix y trouve sa place, livrant avec sincérité des interprétations pleines de coeur.

« Réunir les voix de cette cohorte talentueuse autour des chansons de Noël, c’est prolonger la tradition de Star Académie tout en y insufflant un vent de fraîcheur. Chaque interprétation porte une émotion sincère, et c’est ce qui fait la beauté de ce projet », indique Anne Vivien, vice-présidente exécutive Musique et Développement chez Québecor.

Voici la liste des chansons sur l'album :

Au royaume du bonhomme hiver — Mia Tinayre Danser autour du sapin vert — Zoey Daferuru C’est l’hiver — Maxim Doucet Joyeux Noël — Camille Cormier-Morasse Je t’offre mon cœur — Marc-Antoine Delage J’ai vu maman embrasser le Père Noël — Romie Lacasse Noël à l’année — Katrine Sansregret Noël blanc — Léo Giroux Triste à Noël — Joël Vogt Mon beau sapin — Albert Asselin 23 décembre — Loïc Trépanier Minuit, chrétiens — Yoann Guay Douce nuit, Sainte nuit — Victoria Sénéchal Le sentier de neige — Laurence Libersan

Voyez la pochette au bas de l'article.

L'album physique Star Académie Noël 2025 est offert en exclusivité avec une édition spéciale du magazine 7 Jours intitulée Star Académie célèbre le temps des fêtes. Les pièces sont aussi disponibles sur les différentes plateformes musicales.