Un nouveau chapitre s'ouvre pour cet artiste émouvant découvert à Quel Talent!

Le jeune pianiste Nathan Loignon, qui s'est illustré jusqu'en finale de la première saison de la compétition télévisée Quel talent!, officialise aujourd'hui un nouveau chapitre stimulant dans sa jeune carrière.

En effet, la compagnie GSI Musique a accepté de représenter le jeune prodige, qui avait ému aux larmes le metteur en scène Serge Denoncourt à Quel talent!. Ainsi, la maison québécoise de production et de gérance sera donc l'agence, le producteur de disques et de spectacles de ce talentueux jeune pianiste, dont le parcours sur le spectre de l'autisme s'avère aussi étonnant qu'inspirant.

Né en banlieue de Manille, il y a vécu en famille d'accueil jusqu'à ce que Christian et Marie-Andrée lui offrent un foyer et une famille ici, au Québec. Originaire de Saint-Prosper, au cœur de la Beauce, Nathan est maintenant un jeune musicien de 18 ans dont le parcours témoigne de toute la détermination et du pouvoir du talent qui l'habite. « Je suis si fière de voir l'artiste en lui prendre vie et prendre la place qui lui revient. De le voir s'accomplir de cette façon me gonfle le cœur de bonheur », partage sa mère Marie-Andrée, alors que son père, Christian, précise que « la musique de Nathan a su toucher le cœur des gens. Elle nous parle par ses mélodies et lui a permis de s'ouvrir au monde. J'en suis tellement fier. »

Atteint du trouble du spectre de l'autisme, d'une dysphasie et d'un TDAH, la musique devient rapidement pour lui un espace de liberté et d'expression, lui permettant de canaliser son énergie et de transcender les barrières de la communication. Ce n'est qu'à l'âge de 14 ans qu'il découvre le piano grâce à une application mobile et voit son talent pour l'improvisation et la composition se révéler instantanément. Il a, à ce jour, composé plus d'une quarantaine de pièces originales. Pianiste et compositeur autodidacte, il a déjà conquis le cœur du public et de l'industrie grâce à son jeu unique et sa sensibilité artistique.

Nathan Loignon est actuellement en studio pour enregistrer son premier album, que nous avons TRÈS hâte de découvrir!

Par ailleurs, la jeune troupe Stardust, grande gagnante de la première saison de Quel Talent!, et son chorégraphe Médric furent profondément touchés et inspirés par les compositions de Nathan. Ce dernier a donc eu l'idée de créer un numéro spécial, composé de visuels et de danse contemporaine sur l'hypnotisante pièce « The Forest », interprétée par Nathan lors de la finale. De plus, Ian Sabourin, chanteur d'opéra ayant également participé à la saison 1, s'est joint au projet en y ajoutant sa voix. Un numéro d'une grande beauté, à voir absolument!

Voyez le résultat dans la vidéo ci-dessous.