C'est déjà bien connu, Adamo, le gagnant de l'édition d'Occupation Double Bali baigne dans le monde de la musique, plus précisément, du rap. On l'admet : il n'a pas la tête typique de l'emploi, et les titres de celui qui se fait aussi appeler « Gros Big » sont d'ailleurs loin d'être violents ou vulgaires. Son style est même plutôt coloré, s'inscrivant bien dans cette vague du nouveau rap, plus pop, aux sonorités parfois R&B, parfois reggae, un genre plus optimiste qu'on appelle communément « rap urbain ». Démocratisé et grand public, ce style musical a le pouvoir de conquérir même les oreilles les plus réticentes à la chanson parlée.

Après le succès de « Coffee », une balade d'inspiration folk, reggae et pop, qu'il a récemment dévoilé en collaboration avec l'artiste Fuso, c'est maintenant au tour d'une chanson country de s'ajouter à la discographie d'Adamo. Oui oui, il a même posé dans un ensemble style cowboy. La vidéo se trouve au bas du texte.

En effet, après une rencontre improbable sur Le temps d’une mousse, le podcast animé par Adamo, l'auteure-compositrice-interprète Laurence St-Martin a invité le rappeur à joindre sa voix à la sienne. C'est ainsi que se sont emmêlées les idées et qu'à la jonction de deux univers si distinct, est née le simple « Premier rodéo », qui voyait le jour ce vendredi 19 avril. Écoutez la chanson dans la vidéo ci-bas ou sur la plateforme de votre choix.