Trois artistes à découvrir, selon Coeur de pirate

En attendant de découvrir le nouveau titre sur lequel l'artiste travaille à l'heure actuelle, nous avons demandé à Coeur de pirate de nous partager quelques artistes d'ici qu'elle se plait à écouter. Propriétaire de la maison de disque Bravo Musique, lorsqu'un artiste est sous la mire de la reine de la pop, on se dépêche de suivre le mouvement. Difficile de choisir, elle l'avoue, mais elle nous dévoile trois noms à garder sous le radar.

Et la chanteuse a raison. Naomi, aussi danseuse et chorégraphe, a d'ailleurs déjà le charisme d'une grande star. Son dernier extrait, « Phénomène », donne le ton. Écoutez-le ci-bas.

L'une des membres du groupe Milk&Bones explore des chansons en solo. Son style sombre est unique, à la limite de l'électro-pop avec des sonorités indie et alternatives.

3- Miro Chino

Des paroles hip-hop / rap sur un rythme inspiré du folk et du rock? Ça donne des chansons très passe-partout, très feel good (et des textes en franglais). Si vous aimez Clay and Friends, FouKi, Les Louanges ou LaF, cet artiste est à surveiller!