Soran se sépare et sort un single tout en mélancolie

Le chanteur-compositeur-interprète Soran, qui s'était d'abord fait remarquer à l'émission La Voix 4 avant de poursuivre sa carrière avec des chansons aussi entraînantes que réfléchies, lançait la semaine dernière son plus récent single,« Anna ». Ce dernier porte lenom de sa copine des trois dernières années, Anna May, une jeune mannequin montréalaise.

La publication de l'artiste qui dévoilait son nouveau travail lui aura valu une grosse dose de solidarité et d'empathie de la part du public, alors qu'il soulignait de façon très directe que ladite relation était terminée. Voyez la publication ci-bas.

«It fucking sucks that as I write this Anna and I aren't together anymore, but this song is the celebration of our beautiful relationship. (...) I am so proud of you, thank you for who you are and who you've made me become. Love you forever. ❤️ »

On pourrait traduire librement son texte comme suit : « Ça craint qu'au moment où j'écris ces lignes, Anna et moi ne soyons plus ensemble, mais cette chanson est la célébration de notre belle relation. (...) Je suis si fier de toi, merci pour ce que tu es et ce que tu m'as fait devenir. Je t'aime pour toujours. ❤️"

Si les histoires d'amour sont souvent tristes ou heureuses, c'est émouvant de l'entendre célébrer la fin de ce chapitre avec tant de sagesse et de nuance. Écoutez la chanson ici.