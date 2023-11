Saviez-vous qu'une animatrice bien connue a composé cette chanson de Jeanick Fournier? La chanteuse aborde cette collaboration

Depuis qu'elle a remporté Canada's Got Talent en 2022, la chanteuse Jeanick Fournier a vraiment le vent dans les voiles. Récemment, elle lançait son premier album solo intitulé Vivante. Ce dimanche, elle interprétait la chanson « La saison des cyclones « au 45e Gala de l'ADISQ, où elle était nommée dans la catégorie Révélation de l'année. On la voyait aussi récemment à America's Got Talent - All Stars où elle a encore épaté avec sa voix puissante. À 51 ans, Jeanick Fournier semble vivre un véritable conte de fées, ce qui l'amène à faire la tournée du Québec et plus encore, à la rencontre de son public.

Saviez-vous qu'une animatrice très connue a posé sa plume sur l'album de Jeanick? En effet, Marie-Claude Barrette signe la chanson « Ma raison de vivre ». Sur ses réseaux, l'animatrice a écrit à ce sujet : « Merci Jeanick Fournier de ta confiance. Quelle fierté d’avoir mis des mots sur la magnifique mélodie de Mario Campanozzi. Merci Alexe Gaudreault d’avoir su mettre une touche finale à la chanson. C’est un art d’écrire une chanson. J’ai appris à travers cette expérience. La voix de Jeanick est sublime, quelle honneur pour moi 🙏🏻 »

Croisée au Gala de l'ADISQ, Jeanick Fournier nous expliquait comment s'est produite cette magnifique collaboration, que vous pouvez d'ailleurs écouter ci-dessous.

« J'étais allée à MC reçoit. Elle m'avait fait un spécial d'une heure, surprise. Mon amoureux était venu, ma soeur, toute la famille. Elle m'avait dit pendant l'entrevue, "Toi, tu es comme une allumeuse de réverbère". Je lui avais dit "tabarnouche, c'est bien beau, ça ferait une chanson!". »

Elle poursuit : « Quand est venu le temps d'écrire l'album Vivante, j'ai relancé Marie-Claude. Je ne suis pas gênée (rires)! Elle n'a pas hésité. Elle m'a dit "on se fait un zoom, on jase ensemble". J'avais un ami qui m'avait écrit une belle musique, je lui ai donné ça. Elle a composé sur ça. »

Pour l'occasion, Marie-Claude Barrette a collaboré sur ce texte avec Alexe Gaudreault.

La plume de Marie-Claude Barrette est aussi douce qu'émouvante. Nous espérons qu'elle nous offrira d'autres beaux textes de cette nature.

Plus largement, Jeanick Fournier nous parle de sa carrière florissante : « C'est un tourbillon, mais c'est un tourbillon qui est sain. Je suis dans l'âge où il fallait que ça arrive. C'est parfait, c'est cool, ça avance tranquillement. Je suis très groundée, parce que j'ai ma garde rapprochée, mon amour, mes enfants qui m'aident. »

Ses enfants sont-ils fiers de leur maman? « Je les ai appelés tantôt, ils ont hâte de voir le spectacle, ils capotent. Ils sont hyper excités par tout ça, et je les traîne en tournée partout. On part ensemble et on vit l'aventure en famille. » Jeanick Fournier a deux jeunes enfants, Yohan et Emma.

L'album Vivante de Jeanick Fournier est disponible partout sur les plateformes et chez les disquaires. La chanteuse poursuit sa tournée au Québec. Les détails à ce sujet sont ici.