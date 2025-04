Mia et Joël de Star Académie offrent une reprise magnifique de Radiohead

La grande gagnante de Star Académie 2025, Mia Tinayre, retrouve son complice Joël Vogt, l'un des chouchous de l'édition, pour un duo qui s'avère particulièrement incroyable.

On peut les voir tous les deux devant la caméra, alors que Joël s'accompagne de sa traditionnelle guitare.

Ensemble, ils interprètent la chanson « Fake Plastic Trees » de Radiohead, un titre qui nous hante à chaque écoute.

Voyez le résultat dans la vidéo ci-dessous.

En accompagnement de sa vidéo, Joël écrit : « P’tit jam spontané avec ma p’tite soeurrrr✨ »

Wow, on en prendrait plus! Et vous?