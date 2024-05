Matt Lang se déguise pour interpréter une chanson à son fils

Le chanteur Matt Lang propose à ses abonnés sur les réseaux sociaux son interprétation de la chanson « You've Got a Friend in Me », qu'on peut entendre dans le film Histoire de jouets (Toy Story), telle que chantée par Randy Newman.

Pour l'occasion, le cowboy s'est déguisé en Shérif Woody, dans le but de faire une surprise à son fils.

Il écrit : « J'suis sorti de ma zone de confort pour faire une surprise à mon p'tit gars! La version complète est ici : https://vm.tiktok.com/ZMMotSoc2/ »

À ses pieds reposent les figurines du film, qu'on pense à Rex, Woody, Buzz, Fourchette, Jessie et Slinky.

Voyez la scène formidable dans la vidéo ci-dessous.

Il n'y a pas à dire, nous aimons particulièrement cette version de la chanson!

Rappelons que Matt Lang est le porte-parole de la 3e édition de LASSO Montréal, un festival de musique country qui se tiendra au Parc Jean-Drapeau les 16 et 17 août. Celui-ci y offrira d'ailleurs une performance le samedi 17 août.

Le chanteur vient de lancer un nouvel album, intitulé All Night Longer, disponible sur toutes les plateformes d'écoute en ligne.