Matt Lang annonce une formidable nouvelle

Ce mercredi, le chanteur Matt Lang confirme enfin ce qu'il avait laissé entendre lors de son récent passage à Star Académie, soit qu'il a signé une entente avec un label américain, à Nashville.

Comme on le sait, la popularité de Matt Lang au Québec a connu une fulgurante ascension dans les dernières années. Ce n'était donc qu'une question de temps avant qu'il soit bien accompagné pour propulser sa carrière encore plus loin.

Il a lui-même confirmé la nouvelle sur ses réseaux sociaux.

Il écrit : « J'mentirais si je disais que j'ai pas rêvé pendant des années à ce moment là! Aujourd'hui je peux enfin vous annoncer qu'on a signé 3 contrats à Nashville avec 𝐑𝐢𝐯𝐞𝐫 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐬 (qui ont lancé la carrière de Luke Combs) 𝐀𝐧𝐭𝐡𝐞𝐦 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 et 𝐖𝐌𝐄 en management, publishing et booking de spectacles aux États-Unis et à l'international. J'ai toujours été un gars d'équipe et voir qu'elle s'agrandit pour faire rayonner le projet encore plus loin me rend vraiment fier. Je me sens vraiment chanceux de pouvoir faire ce que j'aime et de savoir qu'il y a des gens qui y croient et qui sont derrière moi à 100%. C'est un rêve de p'tit gars et une méchante tape dans le dos pour ce qu'on bâti depuis 2018. À 2025 et à tout ce que l'avenir nous réserve! »

Nous lui offrons nos plus sincères félicitations et nous continuerons à le suivre dans ses nouveaux projets, avec un immense plaisir.

Rappelons que Matt Lang a lancé l'album All Night Longer en 2024, son 4e en carrière, un album que vous pouvez écouter en ligne sur toutes les bonnes plateformes.