Mario Pelchat propose un premier duo en carrière avec cette grande chanteuse québécoise

Mario Pelchat propose un premier duo en carrière avec la grande Isabelle Boulay.

« Ça fait des années qu'Isabelle et moi on se connaît. J'avais même entendu, à l'époque, sa première cassette démo ! On s'est croisé un jour et je lui ai dit, il faut qu'on fasse un duo ensemble » raconte le chanteur dans un communiqué de presse. Isabelle Boulay lui avait alors répondu : « Mario, je veux vraiment chanter avec toi, je veux qu'on trouve notre chanson ! »

La chanson originale « Hier et toujours » nous invite à réfléchir sur nos existences, notre passage éphémère, les douleurs et les pertes, mais aussi l'espoir, les racines, et la résilience face aux épreuves.

Il n'y a qu'un seul héritage

Un aller sans retour

N'être que de passage

Entre hier et toujours

Hier et toujours

Frédérick Baron et Steve Marin, qui est un collaborateur de longue date de Mario et Isabelle, ont coécrit la pièce.

« Hier et toujours » est le deuxième extrait du prochain album de Mario Pelchat intitulé Duos de mes 60 ans à paraître cet automne.

Vous pouvez écouter la pièce ci-dessous.