Marina Orsini annonce enfin son nouveau projet

Ce mardi, Marina Orsini a annoncé la parution d'un premier album de chansons originales, intitulé Reconstruire les saisons.

L'opus réunira une dizaine de pièces originales, dont la comédienne et animatrice a signé la majorité des textes. Catherine Major en est la réalisatrice, compositrice et pianiste alors que Jeff Moran a composé les paroles en collaboration avec Marina.

« Reconstruire les saisons, c’est une lettre d’amour à l’amour. Un rêve qui se réalise. Un vertige que j’ai le sentiment d’avoir attendu toute ma vie », disait la chanteuse dans un communiqué de presse.

Conçu pour adoucir les plus rudes mois d’hiver, l'album évoquera notamment l’amour et le désir, la déchirure et le deuil, les femmes guerrières de sa famille et encore la nature, son refuge.

Elle y proposera des duos avec Paul Piché, Richard Séguin et Manuel Tadros.

Pourra-t-on aussi entendre le fils de Marina Orsini sur cet album? L'histoire ne le dit pas pour le moment, mais Thomas Postigo a fait quelques apparitions sur scène et sa voix est impressionnante. Écoutez-le ici.

Reconstruire les saisons de Marina Orsini sera disponible dès le 14 février 2025 sur l'étiquette Musicor en format physique et sur l’ensemble des plateformes.

Voyez la superbe pochette ci-dessous.