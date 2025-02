Marie-Élaine Thibert offre un duo avec une personnalité surprenante

Marie-Élaine Thibert dévoile pour la Saint-Valentin un duo improbable, qui fera partie d'un album hommage à l'icône Dalida, à paraitre plus tard cette année. En effet, la chanteuse fait équipe avec une artiste que vous connaissez bien, mais qui n'avait pas encore touché à la musique dans sa carrière.

Sur « Paroles Paroles », Marie-Élaine Thibert est accompagnée par nul autre que Messmer, le populaire illusionniste. L'entendrez-vous chanter? Non, puisque fidèle à la partition d'Alain Delon à l'époque, Messmer ne fait que parler dans cette chanson bien connue.

L'album est réalisé par Maxime Landry, qui s'exprimait ainsi sur ses réseaux sociaux ce vendredi : « Enfin, je peux en parler! Depuis longtemps, j'ai envie de rendre hommage à une des plus grandes interprètes au monde, Dalida!

Il fallait une interprète sensible et puissante! Je suis très heureux de vous annoncer cette collaboration avec Marie-Élaine Thibert. J'ai le bonheur de produire cet album magnifique avec les plus grandes chansons de Dalida.

Déjà ce matin, on vous offre un premier extrait. Vous avez bien lu, un duo avec Messmer et c'est TELLEMENT BON! »

Il poursuit : « Toute l'équipe s'est envolée vers Paris, sur les traces de Dalida. Attendez de voir la suite... L'album sera disponible le 2 mai prochain! »

Aimez-vous ce premier extrait?

« C'est avec une immense fébrilité que je vous invite à découvrir cette nouvelle aventure musicale qui me tient tant à cœur. Ce projet est né d'une profonde passion et d'un désir de toucher chacun d'entre vous. J'espère qu'il saura vous envoûter autant qu'il m'a inspirée », indique Marie-Élaine.

« J'ai ce projet en tête depuis tellement d'années. J'attendais seulement de trouver l'interprète parfaite, celle qui allait me faire frissonner. Puis, j'ai pensé à Marie Elaine. Il n'y avait plus d'autres possibilités pour moi. Elle était tout simplement faite pour ce projet », conclut Maxime Landry.