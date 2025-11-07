Accueil
Le fils de Marina Orsini vient soutenir sa mère pour la première de son spectacle

Intitulé Reconstruire les saisons.

Image de l'article Le fils de Marina Orsini vient soutenir sa mère pour la première de son spectacle
Par Stéphanie Nolin

Ce jeudi, au Gesù de Montréal, avait lieu la première du spectacle Reconstruire les saisons de Marina Orsini, en présence de plusieurs invités.

Ainsi, la populaire interprète a pu bénéficier du soutien de plusieurs membres de la communauté artistique, venus assister au spectacle.

La plus connue est sans aucun doute Janette Bertrand, qui tenait à être présente ce soir-là, mais qui n'a pas posé pour les photographes.

Évidemment, le fils de la vedette de la soirée, Thomas Postigo, était présent pour encourager sa mère.

Voyez nos photos plus bas.

Comme on le sait, Thomas marche dans les traces de ses deux parents bien connus, en souhaitant percer le milieu de la musique.

Aussi parmi les invités de la soirée se trouvaient Jean Airoldi, Fanny Mallette, Marie Denise Pelletier, René Simard et Manuel Tadros.

Suivant la sortie de son tout premier album de chansons originales Reconstruire les saisons, Marina Orsini raconte ce nouveau chapitre de sa carrière sur scène. Celle qui signe plusieurs textes de son opus, inspirés par l’amour et le désir, la déchirure et le deuil, les femmes guerrières de sa famille ainsi que la nature, les fait ainsi renaître sous les projecteurs. Elle puise dans l’expérience de chacune de ses saisons pour interpréter la dizaine de chansons qui composent son œuvre.

Sur scène, elle est accompagnée au piano par sa directrice musicale et grande complice, Catherine Major.

Une tournée au Québec est au programme. Les billets sont en vente ici.

Première du spectacle de Marina Orsini

1/25
Première du spectacle de Marina Orsini
Sur la photo : Catherine Major © Showbizz.net / Patrick Lamarche

Mentionné dans cet article

Photo de Marina Orsini
Marina Orsini
Photo de Thomas Postigo
Thomas Postigo

Informations complémentaires

