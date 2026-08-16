Le fils connu de Justin Trudeau célèbre une grande réussite professionnelle

Cette semaine, Billboard Canada a annoncé une grande nouvelle pour Xavier Trudeau (photo ici), le fils de l'ancien premier-ministre du Canada Justin Trudeau. En effet, sa plus récente chanson, « Downtown », qu'il signe sous son nom d'artiste XAV, trône maintenant à la 36e position du top 40 du classement des plus grands succès radio contemporains du moment.

Il s'agit d'une excellente nouvelle pour la star montante de la pop et du R&B, qui ne cache pas ses envies d'occuper une plus grande place dans la sphère musicale. La chanson, parue un peu plus tôt ce mois, est inspirée des sonorités de l'oeuvre des artistes tels The Weekend et Drake, et raconte les débuts d'une nouvelle relation. Avec « Downtown », l'auteur-compositeur-interprète souhaitait encapsuler en une mélodie hip-hop l'excitation combinée au stress d'un amour naissant.

C'est en février dernier que XAV a sorti son premier simple, « Til The Nights Done » avant de poursuivre sur sa lancée avec deux autres chansons. Sa précédente, « Back Me Up », est ce qui lui a permis d'atteindre une certaine notoriété. Il semble promis à une belle carrière!

Vous pouvez découvrir la réaction de sa mère Sophie Grégoire en bas de cet article, quand elle a découvert la nouvelle chanson de son fils pour la première fois.

Son père, Justin, baigne actuellement lui aussi dans la musique, alors qu'il a récemment accompagné son amoureuse Katy Perry dans une tournée de spectacles aux quatre coins du globe. Le joli couple a récemment posé ensemble, et ceux-ci semblent filer la parfait bonheur! C'est à voir ici.