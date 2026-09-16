Le 48e Gala de l'Adisq : Angine de poitrine et Fredz s'illustrent

C'est aujourd'hui que nous avons le bonheur de découvrir les nommé.e.s du 48e Gala de l'Adisq qui aura lieu le 8 novembre prochain sur les ondes d'ICI Télé.

Nous ne sommes pas surpris de voir le duo musical Angine de Poitrine en tête de liste avec plus de 5 nominations, tout comme les auteurs-compositeurs-interprètes Fredz, Jean-François Pauzé et Les Louanges, ainsi que la très talentueuse Lou-Adriane Cassidy qui, rappelons-nous, avait tout raflé l'an dernier.

Bleu Jeans Bleu et Les Trois Accords les suivent de près. Il va sans dire que pour certaines catégories, nous pourrions nous risquer à gager sur le dénouement final, pensons à la révélation de l'année dans laquelle figure Angine de Poitrine, qui fait beaucoup de bruit partout sur la planète présentement.

Voici la liste complète des nommé.e.s pour l'année 2026:

Album de l'année - Succès populaire

Angine de Poitrine - Vol.II

JF Pauzé - Les amours de seconde main

Fredz - On s'enverra des fleurs

Arpin Lépine - Lune Brune

Artistes variés - Dubois Biographie Symphonique

Classe Moyenne - Classe Moyenne 2025

Gabriel Fredette - Qui je suis

GreenWoodz - Malgré la tempête

Katrine Sansregret - J'écris les problèmes qu'on est en train de laisser à nos enfants

Mario Pelchat - Duos de mes 60 ans

Artiste autochtone de l'année

Béatrice Deer

Eadsé

Ivan Boivin-Flamand

Mike Paul Kuekuatsheu

Q052

Artiste de l'année - Rayonnement international

Angine de Poitrine

Bibi Club

Fredz

Dominique Fils-Aimé

Charlotte Cardin

Artiste féminine de l'année

Ariane Moffatt

Coeur de Pirate

Lou-Adriane Cassidy

Ariane Roy

Viviane Audet

Artiste masculin de l'année

JF Pauzé

Les Louanges

Fredz

Damien Robitaille

Vincent Vallières

Auteur.e, compositeur et compositrice de l'année

JF Pauzé

Lou-Adriane Cassidy et Alexandre Martel

Khn de Poitrine et Klek de Poitrine

Alphonse Bisaillon

Vincent Roberge (Les Louanges) et Félix Petit

Chanson de l'année

« Fabienk » d'Angine de Poitrine

« Scotch & poches » de Bleu Jeans Bleu

« Dansons » de Céline Dion

« Tant pis pour elle » de Charlotte Cardin

« Extraordinaire » de Fredz

« Ballon-Sonde » de JF Pauzé

« Toujours les vacances » de Coeur de Pirate et Les Trois Accords

« Jamais tout à fait » de Lou-Adriane Cassidy

« Ma maison c'est toi » de Salebarbes et l'Orchestre symphonique de Montréal

« Où on dansait autrefois » de William Cloutier et Zach Chico

Groupe ou Duo de l'année

Les Trois Accords

Angine de Poitrine

Kaïn

Mentana

Bleu Jeans Bleu

Révélation de l'année

Angine de Poitrine

Dan Daraîche

Gabriel Fredette

Katrine Sansregret

Marie Céleste

Spectacle de l'Année

Ariane Moffatt - Airs de jeux

Ariane Roy - Dogue

Coeur de Pirate - Cavale

Damien Robitaille - Ultraviolet

Émile Proulx-Cloutier - Ma main au feu solo

Francis Degrandpré - Se laisser aller

Les Trois Accords - Toujours les vacances

Lou-Adriane Cassidy - Triste animal

Vincent Vallières - Au travers de la route

Viviane Audet - Le piano et le torrent

Vous pouvez découvrir les nommé.e.s du Premier Gala et ceux et celles du Gala de l'Industrie ici.

N'oubliez surtout pas d'aller voter pour l'Artiste de l'année, présenté par Jean Coutu. Vous avez jusqu'au 8 octobre 17h pour le faire.

Rappelons que le Premier Gala sera animé une fois de plus cette année par la savoureuse Sarahmée et que ce sera l'incontournable Claudine Prévost qui animera le Gala de l'Industrie de L'Adisq. Quant à l'animation du 48e Gala de l'Adisq, elle est confiée pour une troisième année consécutive au très talentueux Pierre-Yves Roy-Desmarais. Rencontré d'ailleurs récemment sur le plateau de tournage de la série Détective numéro un, l'animateur ne pouvait nous révéler quoi que ce soit sur le déroulement de la soirée, mais il nous a confié ceci: « On va avoir de bons numéros dans le show. Ça va être une belle année. Si on regarde tout ce qui a été recensé, il y a des affaires très excitantes. Ça va être cool! »

Le numéro d'ouverture va être vraiment nice!

Nous devrons patienter sagement jusqu'au 8 novembre pour tout découvrir du 48e Gala de l'Adisq tenu à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts et diffusé sur ICI Télé. Le Premier Gala quant à lui sera diffusé le 4 novembre à 20 h sur Télé-Québec et Le Gala de l'Industrie de l'Adisq aura lieu à 16 h et sera disponible ensuite en webdiffusion.