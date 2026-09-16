Le 48e Gala de l'Adisq : Angine de poitrine et Fredz s'illustrent

C'est aujourd'hui que nous avons le bonheur de découvrir les nommé.e.s du 48e Gala de l'Adisq qui aura lieu le 8 novembre prochain sur les ondes d'ICI Télé.
Nous ne sommes pas surpris de voir le duo musical Angine de Poitrine en tête de liste avec plus de 5 nominations, tout comme les auteurs-compositeurs-interprètes Fredz, Jean-François Pauzé et Les Louanges, ainsi que la très talentueuse Lou-Adriane Cassidy qui, rappelons-nous, avait tout raflé l'an dernier.
Bleu Jeans Bleu et Les Trois Accords les suivent de près. Il va sans dire que pour certaines catégories, nous pourrions nous risquer à gager sur le dénouement final, pensons à la révélation de l'année dans laquelle figure Angine de Poitrine, qui fait beaucoup de bruit partout sur la planète présentement.
Voici la liste complète des nommé.e.s pour l'année 2026:
Album de l'année - Succès populaire
- Angine de Poitrine - Vol.II
- JF Pauzé - Les amours de seconde main
- Fredz - On s'enverra des fleurs
- Arpin Lépine - Lune Brune
- Artistes variés - Dubois Biographie Symphonique
- Classe Moyenne - Classe Moyenne 2025
- Gabriel Fredette - Qui je suis
- GreenWoodz - Malgré la tempête
- Katrine Sansregret - J'écris les problèmes qu'on est en train de laisser à nos enfants
- Mario Pelchat - Duos de mes 60 ans
Artiste autochtone de l'année
- Béatrice Deer
- Eadsé
- Ivan Boivin-Flamand
- Mike Paul Kuekuatsheu
- Q052
Artiste de l'année - Rayonnement international
- Angine de Poitrine
- Bibi Club
- Fredz
- Dominique Fils-Aimé
- Charlotte Cardin
Artiste féminine de l'année
- Ariane Moffatt
- Coeur de Pirate
- Lou-Adriane Cassidy
- Ariane Roy
- Viviane Audet
Artiste masculin de l'année
- JF Pauzé
- Les Louanges
- Fredz
- Damien Robitaille
- Vincent Vallières
Auteur.e, compositeur et compositrice de l'année
- JF Pauzé
- Lou-Adriane Cassidy et Alexandre Martel
- Khn de Poitrine et Klek de Poitrine
- Alphonse Bisaillon
- Vincent Roberge (Les Louanges) et Félix Petit
Chanson de l'année
- « Fabienk » d'Angine de Poitrine
- « Scotch & poches » de Bleu Jeans Bleu
- « Dansons » de Céline Dion
- « Tant pis pour elle » de Charlotte Cardin
- « Extraordinaire » de Fredz
- « Ballon-Sonde » de JF Pauzé
- « Toujours les vacances » de Coeur de Pirate et Les Trois Accords
- « Jamais tout à fait » de Lou-Adriane Cassidy
- « Ma maison c'est toi » de Salebarbes et l'Orchestre symphonique de Montréal
- « Où on dansait autrefois » de William Cloutier et Zach Chico
Groupe ou Duo de l'année
- Les Trois Accords
- Angine de Poitrine
- Kaïn
- Mentana
- Bleu Jeans Bleu
Révélation de l'année
- Angine de Poitrine
- Dan Daraîche
- Gabriel Fredette
- Katrine Sansregret
- Marie Céleste
Spectacle de l'Année
- Ariane Moffatt - Airs de jeux
- Ariane Roy - Dogue
- Coeur de Pirate - Cavale
- Damien Robitaille - Ultraviolet
- Émile Proulx-Cloutier - Ma main au feu solo
- Francis Degrandpré - Se laisser aller
- Les Trois Accords - Toujours les vacances
- Lou-Adriane Cassidy - Triste animal
- Vincent Vallières - Au travers de la route
- Viviane Audet - Le piano et le torrent
Vous pouvez découvrir les nommé.e.s du Premier Gala et ceux et celles du Gala de l'Industrie ici.
N'oubliez surtout pas d'aller voter pour l'Artiste de l'année, présenté par Jean Coutu. Vous avez jusqu'au 8 octobre 17h pour le faire.
Rappelons que le Premier Gala sera animé une fois de plus cette année par la savoureuse Sarahmée et que ce sera l'incontournable Claudine Prévost qui animera le Gala de l'Industrie de L'Adisq. Quant à l'animation du 48e Gala de l'Adisq, elle est confiée pour une troisième année consécutive au très talentueux Pierre-Yves Roy-Desmarais. Rencontré d'ailleurs récemment sur le plateau de tournage de la série Détective numéro un, l'animateur ne pouvait nous révéler quoi que ce soit sur le déroulement de la soirée, mais il nous a confié ceci: « On va avoir de bons numéros dans le show. Ça va être une belle année. Si on regarde tout ce qui a été recensé, il y a des affaires très excitantes. Ça va être cool! »
Le numéro d'ouverture va être vraiment nice!
Nous devrons patienter sagement jusqu'au 8 novembre pour tout découvrir du 48e Gala de l'Adisq tenu à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts et diffusé sur ICI Télé. Le Premier Gala quant à lui sera diffusé le 4 novembre à 20 h sur Télé-Québec et Le Gala de l'Industrie de l'Adisq aura lieu à 16 h et sera disponible ensuite en webdiffusion.