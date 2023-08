La robe que porte Mélissa Bédard dans son nouveau vidéoclip a une signification importante

Mélissa Bédard a lancé vendredi dernier le vidéoclip de sa nouvelle chanson, « Aime-moi comme ça », en plus de son nouvel album du même titre.

Dans le vidéoclip, on peut la voir avec une robe blanche somptueuse à fines bretelles.

Le choix de cette robe n'était pas innocent. « Je l'ai portée pour un évènement quelconque », nous raconte l'artiste en entrevue.

« Autant que pour moi c'était la plus belle robe et que je me sentais belle, autant que pour certaines personnes, ce n'était pas faisable qu'une fille comme moi, de ma grosseur, de ma grandeur, puisse se mettre en valeur avec une grosse craque de seins. »

Elle ajoute : « J'ai eu beaucoup de commentaires négatifs. Ce qui m'a déçue, c'est que c'était beaucoup des femmes. Je dis tout le temps qu'il faudrait nous soutenir au lieu de nous comparer. Je sais que les personnes qui envoient du malheur, ce sont des gens qui ne sont pas bien avec eux-mêmes. Alors, je me suis dit qu'en portant cette robe dans mon vidéoclip, j'allais peut-être aider plein de gens [à s'accepter]. Il n'y avait rien de sexy ou de nudiste là-dedans, je me sentais juste bien dans cette robe-là et je voulais le montrer. »

Voyez la photo qui a fait réagir au bas de l'article.

Mélissa Bédard a souvent fait l'objet de médisances sur le web, concernant son poids. On se rappellera cet évènement survenu cet été.

Le vidéoclip a été tourné à l'Espace Saint-Grégoire. « C'est un endroit où j'ai vécu beaucoup de bonheur. Mon mari et moi, on a fait notre soirée de mariage là. »

On peut aussi y voir sa fille adolescente. « Elle se pose tellement de questions en ce moment : "Je suis différente des autres", "Qu'est-ce que je vais faire plus tard?", "Je n'aurais jamais de chum!". »

On retrouve aussi beaucoup de diversité dans le vidéoclip de « Aime-moi comme ça ». « On a reçu au-dessus de 700 demandes [de gens qui voulaient participer au projet]. On était supposé en prendre 5, mais finalement Philippe Cormier, le réalisateur, en a pris autour de dix-sept parce qu'on voulait de tout : des hommes, des femmes, des personnes plus âgées, des gens de la communauté noire, etc. On voulait de tout parce que l'acceptation de soi, ça n'a pas d'âge. »

On peut voir la chanteuse sans perruque et avec seulement un justaucorps dans le vidéoclip, que vous pouvez voir au bas de l'article. Elle n'a aucune gêne à se montrer ainsi. « Je suis très à l'aise avec mon corps. J'étais une petite fille très grande et très mince, puis j'ai eu des enfants... Mon corps, je le vois comme une histoire, il a traversé beaucoup de choses : des deuils, des tristesses. Mon corps ne m'a jamais laissé tomber, alors je ne le laisserai pas tomber moi non plus. »

Mélissa Bédard est en tournée partout à travers le Québec. Consultez toutes ses dates de spectacles ici.