FEQ 2025 : Shania Twain, Bigflo & Oli, Avril Lavigne, Salebarbes et plus

La programmation 2025 du Festival d'été de Québec a été dévoilée ce mercredi.

C'est au mythique Rod Stewart qu'a été confiée la soirée d'ouverture du 3 juillet. Le lendemain, Avril Lavigne, figure emblématique pop punk des années 2000, lancera une onde de nostalgie sur les Plaines, avec l'aide de Simple Plan en première partie.

Le 5 juillet, Benson Boone, l'une des révélations musicales de l'heure, se produira sur la scène Bell. Le groupe Def Leppard débarquera à Québec le lendemain, précédé par les hard rockers américains Extreme.

La carte blanche 2025 a été confiée à Salebarbes, qui promet un spectacle de pas moins de 2 h 30. Les Hay Babies ouvriront la danse.

Le 8 juillet, le rap francophone prendra d'assaut les Plaines avec Bigflo & Oli. Fredz et Sarahmée assureront l'ouverture du spectacle. Le DJ norvégien Kygo viendra ensuite mettre le feu à la scène Bell le 9 juillet, lors de l'Électro-FEQ.

L'auteur-compositeur-interprète irlandais Hozier et l'actrice et chanteuse britannique Suki Waterhouse s'occuperont du second jeudi soir (10 juillet), puis la formation heavy metal Slayer débarquera sur les Plaines le lendemain avec le groupe québécois Sandveiss.

La reine du country-pop Shania Twain brûlera les planches le samedi 12 juillet. L’Américaine Maren Morris et l’étoile montante Goldie Boutilier ouvriront cette soirée. Puis, finalement, cette édition du FEQ se conclura sur une note de reggaeton avec Farruko.

Notons que, sur la scène Loto-Québec et Scène Sirius XM de la place George-V, il y aura plusieurs vedettes marquantes, dont Alessia Cara, Sean Paul, Nate Smith, Roch Voisine, Bob Sinclar et Isabelle Boulay.

La 57e édition du Festival d'été de Québec se tiendra du 3 au 13 juillet 2025.

Consultez l'ensemble de la programmation ici.