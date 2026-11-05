Faites vos prédictions pour les gagnants du 48e Gala de l'Adisq

C'est le dimanche 8 novembre prochain que nous connaîtrons l'identité des gagnants de la 48e édition du Gala de l'ADISQ.
En attendant, nous vous invitons à répondre à notre questionnaire ci-dessous, pour faire vos prédictions. Le soir du gala, animé par Pierre-Yves Roy-Desmarais, vous pourrez découvrir en direct si vous avez eu raison ou non, en revenant sur cette page. Les gagnants s’y afficheront en temps réel.
Le talent musical d'ici brillera sur les écrans le dimanche 8 novembre à l'occasion du Gala de l'Adisq, diffusé à 20 h sur ICI TÉLÉ, ICI TOU.TV, Radio-Canada.ca/adisq et aussi sur ICI MUSIQUE et Radio-Canada OHdio.
Faites vos prédictions
- Gala de l'ADISQ 2026
Ce formulaire n'est offert qu'à des fins récréatives et n'est en aucun cas relié avec l'organisation du gala concerné. Aucune information personnelle n'est recueillie lors du vote.
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Artiste féminine de l’année
Ariane Moffatt
Coeur de Pirate
Lou-Adriane Cassidy
Ariane Roy
Viviane Audet
Artiste masculin de l’année
Jean-François Pauzé
Les Louanges
Fredz
Damien Robitaille
Vincent Vallières
Artiste autochtone de l’année
Beatrice Deer
Eadsé
Ivan Boivin-Flamand
Mike Paul Kuekuatsheu
Q052
Artiste de l’année – Rayonnement international
Angine de Poitrine
55%
Bibi Club
0%
Fredz
15%
Dominique Fils-Aimé
0%
Charlotte Cardin
30%
20 votes
Auteur.e ou compositeur, compositrice de l’année
Jean-François Pauzé
Lou-Adriane Cassidy, Alexandre Martel
Angine de Poitrine
Alphonse Bisaillon
Les Louanges, Félix Petit
Album de l'année - Succès populaire
Vol. II
Angine de Poitrine
35%
Les amours de seconde main
Jean-François Pauzé
15%
On s'enverra des fleurs
Fredz
10%
Lune Brune
Arpin Lépine
0%
Dubois Biographie Symphonique
5%
Classe Moyenne 2025
Classe Moyenne
0%
Qui je suis
Gabriel Fredette
5%
Malgré la tempête
GreenWoodz
0%
J'écris les problèmes qu'on est en train de laisser à nos enfants
Katrine Sansregret
10%
Duos de mes 60 ans
Mario Pelchat
20%
20 votes
Chanson de l’année
« Fabienk »
Angine de Poitrine
10%
« Scotch & poches »
Bleu Jeans Bleu
5%
« Dansons »
Céline Dion
10%
« Tant pis pour elle »
Charlotte Cardin
10%
« Extraordinaire »
Fredz
0%
« Ballon-Sonde »
Jean-François Pauzé
35%
« Toujours les vacances »
Coeur de Pirate, Les Trois Accords
0%
« Jamais tout à fait »
Lou-Adriane Cassidy
0%
« Ma maison c'est toi »
Salebarbes
0%
« Où on dansait autrefois »
William Cloutier, Zach Chico
30%
20 votes
Groupe ou duo de l’année
Angine de Poitrine
Les Trois Accords
Kaïn
Mentana
Bleu Jeans Bleu
Révélation de l’année
Angine de Poitrine
55%
Dan Daraîche
5%
Gabriel Fredette
15%
Katrine Sansregret
25%
Marie Céleste
0%
20 votes
Spectacle de l’année
Airs de jeux
Ariane Moffatt
Dogue
Ariane Roy
Ultraviolet
Damien Robitaille
Ma main au feu solo
Émile Proulx-Cloutier
Se laisser aller
Francis Degrandpré
Toujours les accords
Les Trois Accords
Triste animal
Lou-Adriane Cassidy
Le piano et le torrent
Viviane Audet