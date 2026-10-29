Eurovision : TALK a le Québec tatoué sur le coeur

Dans le cadre du dévoilement des cinq finalistes pour représenter le Canada à l'Eurovison 2027, Showbizz.net a eu le plaisir de participer à l'événement grandiose organisé par CBC et Radio-Canada à Toronto.

Qu'est-ce que L'Eurovision exactement? Il s'agit de la plus grande compétition de chant au monde, un événement suivi par plus de 130 millions de personnes à travers la planète, dans lequel 35 pays sont représentés. Il s'agit en outre d'une première participation pour le Canada, depuis les débuts de cette grande aventure, il y a 70 ans.

Nous avons eu l'occasion de poser une question à TALK, l'un des finalistes, alors que celui-ci assistait à la conférence de presse à distance. Nous avons souhaité illustrer le lien particulier que le chanteur ontarien a développé avec Québec dans les dernières années.

Voyez la réponse de Talk dans la vidéo dans l'entête ci-dessus. ↑

« Je suis dans une position très unique au Canada parce que j'ai comme une jambe au Québec et une jambe en Ontario maintenant. Je vis entre les deux places et je comprends la culture du Québec et la culture des anglophones, alors je suis un bon choix pour cette raison. J'adore le Québec, j'ai un tattoo du drapeau et je veux que les Québécois soient fiers de moi aussi avec un petit peu de français dans la chanson et je veux représenter tout le monde », indiquait-il alors qu'il arborait les couleurs du Canada jusque dans son visage.

En 2022, Talk offrait une première partie mémorable à Luke Combs au Festival d'été de Québec, un spectacle pendant lequel les Québécois sont tombés sous le charme de cet artiste plus grand que nature. L'année suivante, il revenait dans ce même Festival avec une surprise, puisqu'il avait commencé à apprendre le français pour pouvoir converser avec son public québécois.

Depuis, il exprime sur toutes ses tribunes son amour pour le Québec et le Canada, ce qui fait de lui un candidat fort intéressant pour l'Eurovision, d'autant plus qu'il a une voix puissante, l'extravagance et le magnétisme pour briller sur la plus grande scène du monde.

Rendez-vous dès aujourd’hui sur la plateforme de vote radio-canada.ca/eurovision afin de visionner des prestations des finalistes et exprimer votre choix. Chaque personne au pays peut accorder jusqu’à dix votes à son artiste coup de cœur tout au long de la période de votation, qui prend fin le JEUDI 5 NOVEMBRE 2026 À 23 h 59 (heure du Pacifique).