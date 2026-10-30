Eurovision : Rêve souhaite incarner l'extravagance pour le Canada

Ça y est, la course est commencée pour déterminer la représentante ou le représentant du Canada à l'Eurovision 2027. Les cinq finalistes nous ont été dévoilés cette semaine, dans un événement d'envergure à Toronto, organisé par CBC et Radio-Canada. Showbizz.net y était.

Qu'est-ce que l'Eurovision? Il s'agit en fait de la plus grande compétition de chant au monde, un événement suivi par plus de 130 millions de personnes à travers la planète, dans lequel 35 pays sont représentés. Il s'agit en outre d'une première participation pour le Canada, depuis les débuts de cette grande aventure il y a 70 ans.

C'est dans ce contexte que nous avons pu nous entretenir avec Rêve, une artiste d'origine montréalaise maintenant établie à Toronto, qui espère infuser sa passion pour la musique et l'Eurodance dans la compétition mondiale.

Découvrez notre entrevue vidéo avec Rêve dans l'entête ci-dessus. ↑

« C'est comme un tourbillon qui est vraiment bienvenu. On est très excités! Tous les participants, ça fait comme deux jours qu'on est ensemble, mais on est déjà comme une famille », nous expliquait d'emblée l'artiste, qui était magnifique dans sa robe brillante à franges noires. Déjà, elle semblait incarner tout l'esprit de l'Eurovision, où l'on retrouve des performances flamboyantes et théâtrales.

À ce sujet, elle nous disait justement : « C'est pas juste la chanson. C'est pas juste la voix. C'est tellement important, mais c'est plus que ça. C'est les visuels, c'est le costume, c'est le maximalisme. Et surtout, c'est l'obsession avec chaque détail. C'est tellement, tellement important parce que chaque seconde doit être géniale. »

« Québec, je t'aime. La joie de vivre qui est au centre de la vie à Montréal et au Québec est au centre de mon coeur et dans tout ce que je fais. Et je vous aime. Et je veux juste vous rendre fiers!

Rendez-vous dès aujourd’hui sur la plateforme de vote radio-canada.ca/eurovision afin de visionner des prestations des finalistes et exprimer votre choix. Chaque personne au pays peut accorder jusqu’à dix votes à son artiste coup de cœur tout au long de la période de votation, qui prend fin le JEUDI 5 NOVEMBRE 2026 À 23 h 59 (heure du Pacifique).