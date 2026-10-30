Eurovision : Josiane, gagnante de La voix en 2020, parmi les finalistes

Le vote se poursuit pour choisir la représentante ou le représentant du Canada à l'Eurovision 2027, alors que les cinq finalistes étaient dévoilés en grande pompe cette semaine, dans un événement d'envergure orchestré par CBC et Radio-Canada à Toronto. Showbizz.net y était.

Petit rappel d'abord de ce qu'est l'Eurovision. Il s'agit de la plus grande compétition de chant au monde, un événement suivi par plus de 130 millions de personnes à travers la planète, dans lequel 35 pays sont représentés. Il s'agit en outre d'une première participation pour le Canada, depuis les débuts de cette grande aventure il y a 70 ans.

Nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec Josiane, l'une des cinq finalistes et une artiste acadienne au grand talent. On se souviendra que Josiane Comeau avait remporté La voix en 2020 au Québec, sous le regard conquis des Québécois et des Néobrunswickois.

Regardez notre entrevue vidéo avec Josiane dans l'entête ci-dessus. ↑

« Je n'ai pas dormi, ça fait comme trois semaines que j'essaie de garder le secret en dedans. Là, c'est finalement sorti et je sens comme un gros soulagement », nous disait-elle, fébrile. « Je suis tellement chanceuse d'être ici, c'est vraiment un privilège, un cadeau. Je remercie tout le monde de m'avoir supportée parce que sans cela, je ne m'aurais jamais rendue jusqu'ici. »

Son message pour les Québécois va comme suit : « Pour les gens du Québec, je vous aime tellement! J'ai fait La voix qui était au Québec et j'ai tellement eu du beau support et de beaux commentaires. Une grosse vague d'amour. Merci de me supporter. »

Je vous vois. Je vous aime. Je vous promets de vous rendre fiers et on va faire tout ça ensemble!

Rendez-vous dès aujourd’hui sur la plateforme de vote radio-canada.ca/eurovision afin de visionner des prestations des finalistes et exprimer votre choix. Chaque personne au pays peut accorder jusqu’à dix votes à son artiste coup de cœur tout au long de la période de votation, qui prend fin le JEUDI 5 NOVEMBRE 2026 À 23 h 59 (heure du Pacifique).