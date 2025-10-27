Éric Lapointe prépare-t-il un nouvel album? Il répond

Éric Lapointe était de passage au Centre Vidéotron ce lundi afin de faire la promotion de son party du 31 décembre. Nous vous reparlerons d'ailleurs de cet évènement, qui s'annonce incontournable, au cours de la semaine.

Cette rencontre a été l'occasion pour nous de revenir avec le chanteur sur la série documentaire de Crave, qui a fait les manchettes récemment.

Nous l'avons également questionné sur ses projets futurs et lui avons demandé si un nouvel album était dans l'air.

Nous vous invitons à écouter sa réponse dans la vidéo en entête.

Notons qu'Éric Lapointe a fêté récemment ses deux ans de sobriété, un élément qui, irrémédiablement, influencera son processus créatif.

Son plus récent album studio, « Je marche dans ma vie », remonte à 2023. L'auteur-compositeur-interprète a aussi fait paraître en février dernier une nouvelle version de son premier opus, Obsession, pour souligner ses 30 ans de carrière. Il a réenregistré les 10 titres de cet album sorti en 1994, dont font partie les classiques « La bartendresse » et « N'importe quoi », en plus de dévoiler une édition vinyle.