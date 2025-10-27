Accueil
Séries et télé
Publicité
Musique

Éric Lapointe prépare-t-il un nouvel album? Il répond

Le chanteur a récemment fêté ses deux ans de sobriété.

Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Éric Lapointe était de passage au Centre Vidéotron ce lundi afin de faire la promotion de son party du 31 décembre. Nous vous reparlerons d'ailleurs de cet évènement, qui s'annonce incontournable, au cours de la semaine.

Cette rencontre a été l'occasion pour nous de revenir avec le chanteur sur la série documentaire de Crave, qui a fait les manchettes récemment.

Nous l'avons également questionné sur ses projets futurs et lui avons demandé si un nouvel album était dans l'air.

Nous vous invitons à écouter sa réponse dans la vidéo en entête.

Notons qu'Éric Lapointe a fêté récemment ses deux ans de sobriété, un élément qui, irrémédiablement, influencera son processus créatif.

Son plus récent album studio, « Je marche dans ma vie », remonte à 2023. L'auteur-compositeur-interprète a aussi fait paraître en février dernier une nouvelle version de son premier opus, Obsession, pour souligner ses 30 ans de carrière. Il a réenregistré les 10 titres de cet album sorti en 1994, dont font partie les classiques « La bartendresse » et « N'importe quoi », en plus de dévoiler une édition vinyle.

Éric Lapointe en promotion au Centre Vidéotron

1/8
Éric Lapointe en promotion au Centre Vidéotron
Sur la photo : Éric Lapointe © Showbizz.net / Elizabeth Lepage-Boily

Mentionné dans cet article

Photo de Éric Lapointe
Éric Lapointe

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.1 - 35756b50