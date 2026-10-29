Entrevue : William Cloutier aimerait représenter le Québec à L'Eurovision

Ce mardi, alors que les yeux du monde entier étaient tournés vers le Canada pour cette grande annonce, CBC et Radio-Canada dévoilaient en grande pompe les cinq finalistes pour représenter le Canada à l'Eurovision en 2027.

De quoi s'agit-il exactement? De rien de moins que la plus grande compétition de chant au monde, un événement suivi par plus de 130 millions de personnes à travers la planète, dans lequel 35 pays sont représentés. Il s'agit en outre d'une première participation pour le Canada, depuis les débuts de cette grande aventure il y a 70 ans.

Nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec les cinq finalistes, alors que Showbizz.net était sur place, à Toronto, pour ce grand dévoilement. Nous étions particulièrement heureux et excités d'y retrouver William Cloutier, un finaliste québécois avec un immense potentiel, une voix puissante et un charisme indéniable.

Voyez notre entrevue vidéo avec William Cloutier dans l'entête ci-dessus. ↑

Évidemment, l'artiste à la voix dorée se montrait très heureux et fébrile à l'idée de la possibilité de monter sur la plus grande scène du monde et vibrer de sa passion pour la musique.

Je le réalise tranquillement que c'est en train de se passer. Et je suis confiant pour la suite. Moi, j'ai la certitude qu'il n'est jamais trop tard pour rêver grand.

« On peut toujours rêver de grandes choses. Et c'est exactement ce que j'applique cette année pour mes 31 ans que j'ai eus hier. Et là, je me dis que c'est le plus beau cadeau d'anniversaire qui ne pouvait pas m'arriver », indiquait-il, tout sourire.

L'artiste souhaite en outre faire briller le Québec de toutes les manières, s'il est choisi pour représenter le Canada : « J'ai envie d'apporter avec moi aussi tout notre savoir-faire québécois, nos artisans de la scène. On est tellement talentueux, on est avant-gardistes sur plein d'affaires, autant en mode, autant même pour la conception scénique, les écrans. On travaille déjà pour la mi-temps du Super Bowl, pour plein de projets internationaux. De monter un numéro qui met la lumière sur tout ce qu'on sait faire de mieux au Québec et au Canada, ce serait complètement fou. »

En ce sens, il avait un message pour les Québécois, qu'il invite à voter pour lui : « Bien oui, j'ai un message pour ceux qui votent au Québec. Ce n'est pas parce qu'on est 8 millions que nos votes ne se feront pas aller. Faites-moi des barrages routiers.Montrez-leur au reste du Canada qu'on sait se tenir. Ce serait complètement fou que je puisse vous amener avec moi dans cette aventure-là. J'amènerais ma francophonie et tout mon bagage, mes expériences pour bien livrer la marchandise. »

J'ai envie vraiment de vous surprendre et de vous rendre fiers. Votez pour moi!

Il avait bien sûr une pensée pour sa famille, lui qui est père de deux garçons, Liam et Éloi, avec sa conjointe Sara Dagenais : « Ma famille, les gens que je côtoie au centre du Québec, merci tellement. Merci à ma famille sans qui tout ça n'est pas possible. C'est mon ancrage. Rentrer à la maison et avoir une famille qui t'aime, ça n'a pas de prix pour moi. C'est ce qui me permet de peut-être relever des défis aussi grands parce que je suis rempli de cet amour-là. Je vous aime. »

Rendez-vous dès aujourd’hui sur la plateforme de vote radio-canada.ca/eurovision afin de visionner des prestations des finalistes et exprimer votre choix. Chaque personne au pays peut accorder jusqu’à dix votes à son artiste coup de cœur tout au long de la période de votation, qui prend fin le JEUDI 5 NOVEMBRE 2026 À 23 h 59 (heure du Pacifique).