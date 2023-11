Entrevue vidéo : Michel Rivard célèbre son public et s'émeut du talent de sa fille à l'ADISQ 2023

Michel Rivard se voyait couronné gagnant d'un Félix dimanche soir dans la catégorie Meilleur spectacle, dans le cadre du 45e Gala de l'ADISQ. C'est oscillant entre joie et surprise qu'il nous a accordé quelques mots, après la réception de son prix. Visionnez l'entrevue vidéo au bas de l'article.

Je suis sur le beau choc! Sur le petit nuage.

Le spectacle récompensé aura su prouver que l’auditoire, qui suit Michel Rivard depuis longtemps, est toujours au rendez-vous. Le tour du bloc célèbre 50 ans de chansons, un projet très théâtral qui allie musique et grande fête.

« Ce show-là a été conçu pour eux. Ça a été conçu pour moi aussi, je ne chante que ce que j'ai envie de chanter. On a réuni 12 musiciens, un choix de chansons pour faire plaisir au public et se faire plaisir à nous-même, et ç'a marché. »

Pour l’artiste multidisciplinaire, cet anniversaire sur scène aura toujours été pour se permettre d'explorer ensuite de nouveaux horizons.

Là, je fais un spectacle avec une rétrospective, mais tous les jours je travaille sur de nouvelles chansons, il y a un nouveau spectacle qui s'en vient, je ne sais pas quand, mais je travaille dessus.

Pendant notre discussion, sa fille performait en direct. Apprenez-en plus sur la chanteuse, qui était d'ailleurs en nomination avec son groupe pour la révélation de l'année.

Cet événement nous aura donné droit à une scène émouvante, un regard empreint de douceur du père envers sa fille Adèle. Voyez-en un extrait dans la captation ci-bas.

Avec une carrière comme la sienne, quand Michel Rivard jette un coup d’oeil derrière, nombreux sont les souvenirs qui le rendent fier et les instants qui l’ont marqué. Il s'en remémore un en particulier.

« Avec Beau Dommage, ç'a été une période extraordinaire, parce qu'on partait de rien, on faisait notre petite affaire et un moment donné, on a eu une acceptation populaire qui a fait “wow, on doit avoir raison de faire ça”. Alors c'est sûr que quand Félix Leclerc a interprété “La complainte du phoque en Alaska”, c'était comme l'histoire de la chanson québécoise qui nous mettait la main sur l'épaule et nous disait : “Continuez”. C'est ce qu'on a fait. »

Indéniablement, recevoir à nouveau un prix nommé en l’honneur de cet homme qui a marqué la carrière de Michel Rivard, confirme qu'il a vu juste d'y croire. « À chaque fois, ça fait plaisir. », conclut-il.